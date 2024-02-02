Сотни машин скопились на дорогах Жамбылской области из-за непогоды

В Жамбылской области из-за непогоды закрыт ряд автодорог местного значения, а также участок автобана "Западная Европа - Западный Китай", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Также закрыт участок трассы "Мерке-Шу-Бурылбайтал" (с 161 по 273 км). Причинами принятия таких мер стали обильный снегопад, сильный ветер и ограничение видимости.

По данным акимата области, возле Тараза скопилось 350 грузовых автомобилей и 50 легковых, на станции Акшолак в Байзакском районе - 100 грузовых авто, возле села Акыртобе в районе Т. Рыскулова - 200 машин, возле села Кайнар в Кордайском районе - 200 авто.

Водителей и пассажиров обеспечивают всем необходимым.

"Сотрудники местных исполнительных органов, полицейские, спасатели оказывают жителям необходимую помощь, принимают меры по вызволению автомобилей из снежного заноса. Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находится в готовности техника для эвакуации", - говорится в сообщении акимата.

Пункт обогрева. Фото: акимат Жамбылской области

Пункт обогрева также развернули на базе средней школы в селе Б.Момышулы - ночью там находились 12 человек, еще 13 ранее уехали на поезде. В ДЧС организована работа оперативного штаба, открыта горячая линия.

Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.

Отметим, согласно прогнозу РГП "Казгидромет", 1-2 февраля ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. В этот период на западе, севере, в горных районах области туман, низовая метель. 1-3 февраля - ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Напомним, что непростая ситуация сложилась на трассах в Жамбылской и Туркестанской областях. На границе этих двух областей скопились многотонные фуры и легковые авто оказались заложниками непогоды. Из-за того, что трассу закрыли, машины застряли в степи, ожидая улучшения условий.

Накануне полицейские Туркестанской области обратились к автомобилистам.