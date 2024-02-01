Непогода вновь обрушилась на Казахстан: на юге образовались километровые пробки (видео)

Накануне на Казахстан вновь обрушилась непогода. Из-за метели, гололеда и нулевой видимости в ряде регионов закрыли дороги, а на трассах образовались пробки, передает сайт телеканала КТК.

Непростая ситуация сложилась на трассах в Жамбылской и Туркестанской областях. На границе этих двух областей скопились многотонные фуры и легковые авто оказались заложниками непогоды. Из-за того, что трассу закрыли, машины застряли в степи, ожидая улучшения условий.

Похожая картина наблюдалась и при выезде из Тараза в сторону Шымкента: там скопились больше 100 машин. Полиция перегородила дорогу, чтобы водители не стали жертвами гололедицы.

На западе страны тоже непогода. В Актобе уже второй день идет снег. Синоптики говорят, что за январь в области выпала двойная норма: вместо положенных 25 миллиметров – 54.

Ожидается, что в ближайшие дни снегопад продолжится. А на следующей неделе ожидается повышение температуры до плюсовых отметок. Поэтому задача коммунальщиков – как можно быстрее вывезти снег на полигон.

"Из-за недостаточного количества техники и по причине того, что не справлялся с работой, мы подали в суд на одного из 14 подрядчиков и расторгли с ним договор. В целом с начала января из города вывезено 90 тысяч кубов снега", - сообщил главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актобе Айдарбек Жумабек.

Источник: КТК