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Полицейские Туркестанской области обратились к водителям

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Полицейский на посту
Полиция. Иллюстративное фото: Polisia.kz

Из-за непогоды полиция работает в усиленном режиме в Туркестанской области – стражи порядка обратились к автомобилистам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты дороги а полицейским приходится работать в усиленном режиме.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности населения полицейские круглосуточно дежурят на дорогах республиканского и областного значения, отметили в ведомстве.

1 февраля на территории Созакского района дорога областного значения Шолаккорган – Ащысай – Кентау и на 534-593 км трассы республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез, на границе с Жамбылской областью, были закрыты в связи с отсутствием видимости на дорогах из-за снега и бурана.

Движение для всего автотранспорта ограничено, а люди доставляются в теплые и безопасные места.

"Просим всех граждан не выезжать на дорогу! Если необходимо отправиться в дальнюю дорогу, рекомендуем подготовить автомобиль, запастись большим количеством горючего, взять с собой дополнительную теплую одежду и припасы. Также призываем соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость!" – обратились к гражданам полицейские.

Напомним, что непогода вновь обрушилась на Казахстан на юге образовались километровые пробки.

Непростая ситуация сложилась на трассах в Жамбылской и Туркестанской областях. На границе этих двух областей скопились многотонные фуры и легковые авто оказались заложниками непогоды. Из-за того, что трассу закрыли, машины застряли в степи, ожидая улучшения условий.

Отметим, что ранее синоптики рассказали, какая погода будет в феврале. В начале февраля на большей части страны будет снег, метель, в середине и в конце месяца – дождь и снег. В начале февраля в горных районах южных областей Казахстана прогнозируется временами сильный снег. Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, голодными явлениями и усилением ветра до 15-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058663-politseyskie-turkestanskoy-oblasti-obratilis-k-voditelyam/

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