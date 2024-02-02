Снегопад ожидается во всех трех мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 2 февраля - во всех трех мегаполисах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снег. Температура днем поднимется до -3 градусов, а ночью опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -10 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 6,5 м/с.

В Шымкенте сегодня также обещают снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.