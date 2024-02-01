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Обстановка на юге Казахстана: полиция записывает видео в метель, в школах Шымкента – дистанционка

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Полицейские записывают обращение к водителям
Полицейские записывают обращение к водителям. Кадры из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Южные регионы Казахстана охватила непогода. В связи с этим в Шымкенте некоторых школьников перевели на дистанционное обучение. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в управлении образования Шымкента в Instagram, завтра, 2 февраля, школьники с нулевого по 8 класс из-за ухудшения погоды будут обучаться дистанционно. Учащимся 9-11 классов придется присутствовать на занятиях офлайн.

Согласно прогнозу погоду на сайте РГП "Казгидромет", завтра в мегаполисе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем составит +2...+4 градуса. Скорость ветра будет равна 8-13 градусам, ночью – порывы до 15-20 м/с.

Между тем ухудшение погоды наблюдается в Жамбылской области. Там в Сарысуском районе из-за этого обострилась дорожная ситуация.

Как сообщили в новостном Telegram-канале МВД, стражи порядка работают в усиленном режиме, выставлены 4 блокпоста.

Так, силами полиции из снежного плена уже вызволены 10 автомобилей, 28 гражданам (пассажирам и водителям) оказана необходимая помощь.

Сообщается, что три таксиста, выехавшие из Алматы в Шымкент, пытались проехать по трассе Каратау – Жанатас после закрытия движения на территории Жуалынского района. Машины застряли в сугробах в 35 км от города Жанатас. На помощь прибыли полицейские, которые вызволили авто и эвакуировали 16 человек

В настоящее время проводится работа по очистке дорог от снега. Жителей региона призвали воздержаться от поездок на дальние расстояния, пока ситуация на дорогах не улучшится.

Согласно прогнозам синоптиков, в ряде южных областей Казахстана завтра объявлено штормовое предупреждение. Так, 2 февраля ночью и утром в горах Туркестанской области ожидается сильный снег.

В некоторых частях региона синоптики прогнозируют гололед, туманы и низовую метель.

Гололед и низовая метель ожидаются в Шымкенте и Туркестане. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

2 февраля днем на севере, западе Кызылординской области синоптики пообещали гололед. На севере, западе региона – туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах области Жетісу временами ожидается туман. На севере, востоке, в горных районах региона порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058733-yug-kazahstana-nakryli-burany-politsiya-zhambylskoy-oblasti-zapisyvaet-video-v-metel-v-shkolah-shymkenta-distantsionka/

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