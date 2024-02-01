Под столом – нельзя: популярные среди алматинцев мифы о землетрясении опровергли эксперты

Специалисты развеяли популярные мифы о землетрясении: так, они рекомендуют не прятаться при толчках в ванной комнате, под столом или в дверном проеме, передает сайт телеканала КТК.

Тренер по детской безопасности из Алматы Ольга Костенко развеяла миф о том, что при землетрясении нужно прятаться под стол: это будет небезопасно. По ее словам, при толчках следует лечь вдоль дивана.

"Стол внутри пустой. Поэтому, если на него упадет стена, либо потолок, ножки просто отъедут, стол ничего не выдержит. Это – все, что от него останется. Диван достаточно плотный: мы ложимся вдоль этого дивана – спиной к дивану, в "треугольник жизни", сверху укрываемся подушкой", – говорит специалист.

"Треугольниками жизни" спасатели называют полости под завалами – их образует любая массивная мебель, которая выдерживает падение потолка или стен.

Ольга напомнила, что в моменты землетрясения жителям многоэтажек опасно спускаться на лифте и даже по лестнице – последняя может обрушиться. Лучше найти безопасные места внутри своей квартиры. К слову, одним из таких мест является пианино.

"Пианино – классный инструмент: действительно то, что выдержит. Но большой риск, что может упасть. Поэтому вдоль него мы точно не ложимся. Есть такой риск, что может свалиться при сильных толчках, поэтому ложимся с торца либо с этого края", – говорит специалист.

Казахстанские специалисты рекомендуют выходить из дома жителям только первых этажей. При этом эвакуироваться нужно меньше чем за полминуты. Гражданам также посоветовали не лениться и выходить на сейсмотренировки.

"Как только вы переждали первые толчки, вам необходимо быстро, организованно покинуть здание и расположиться на открытой площадке – вдали от линий электропередачи, слабо нависающих конструкций", – говорит старший инженер управления ликвидации ЧС ДЧС Алматы Гульдана Нурымбетова.

Гражданам, живущим выше второго этажа, во время толчков выходить не рекомендуется. Кроме того, в таких ситуациях опасно стоять в дверном проеме – есть риск обрушения потолка – и в ванной комнате. В последнем случае вы можете пораниться осколками от зеркал и плитки, также может прорвать трубы с горячей водой.

Укрываться спасатели рекомендуют возле несущей стены, которая толще остальных. Какие именно являются несущими, нужно смотреть в техплане.

Источник: КТК

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Жители Алматы сообщали о незначительных повреждениях в жилых домах.

С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксируют афтершоки. Вчера в МЧС сообщали, что за 30 января было зарегистрировано 6 землетрясений на территории Китая, но только одно из них можно было почувствовать на территории Казахстана.

При этом в понедельник сейсмологи отмечали, что за неделю было зафиксировано более 2,5 тыс. афтершоков. Однако специалисты отмечали, что подобная афтершоковая активность – это закономерное явление.