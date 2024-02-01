"Выдержало же": о качестве новостроек в Алматы высказался вице-министр после землетрясений
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Сегодня в кулуарах сената вице-министра промышленности и строительства Тимура Карагойшина спросили, что делать алматинцам, опасающимся последствий землетрясений, передает корреспондент NUR.KZ.
"Выдержало же. Меры будут усилены: по оперативному реагированию, по проверке, по другим нормативам ужесточения принимаются. Депутаты все поддерживают", – прокомментировал вице-министр опасения алматинцев о том, что новостройки могут не перенести даже слабых афтершоков.
Тимур Карагойшин заявил, что ответственность за качество новостроек несут проектировщики и строители.
"Качество строительства зависит от качественного проекта. Он должен быть правильно спроектирован. Во-вторых, за такие застройки несут ответственность эксперты, которые проводили экспертизу по тем или иным объектам. В-третьих, ответственность должны нести строители.
Поэтому при строительстве здания наши строители должны придерживаться проекта, и заниматься правильным и качественным строительством", – отметил он.
Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.
В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.
Жители Алматы сообщали о незначительных повреждениях в жилых домах.
С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксируют афтершоки. Вчера в МЧС сообщали, что за 30 января было зарегистрировано 6 землетрясений на территории Китая, но только одно из них можно было почувствовать на территории Казахстана.
При этом в понедельник сейсмологи отмечали, что за неделю было зафиксировано более 2,5 тыс. афтершоков.
Однако специалисты отмечали, что подобная афтершоковая активность – это закономерное явление.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058657-vyderzhalo-zhe-o-kachestve-novostroek-v-almaty-v-svyazi-s-zemletryaseniyami-vyskazalsya-vitse-ministr/