"Выдержало же": о качестве новостроек в Алматы высказался вице-министр после землетрясений

Сегодня в кулуарах сената вице-министра промышленности и строительства Тимура Карагойшина спросили, что делать алматинцам, опасающимся последствий землетрясений, передает корреспондент NUR.KZ.

"Выдержало же. Меры будут усилены: по оперативному реагированию, по проверке, по другим нормативам ужесточения принимаются. Депутаты все поддерживают", – прокомментировал вице-министр опасения алматинцев о том, что новостройки могут не перенести даже слабых афтершоков.

Тимур Карагойшин заявил, что ответственность за качество новостроек несут проектировщики и строители.

"Качество строительства зависит от качественного проекта. Он должен быть правильно спроектирован. Во-вторых, за такие застройки несут ответственность эксперты, которые проводили экспертизу по тем или иным объектам. В-третьих, ответственность должны нести строители.

Поэтому при строительстве здания наши строители должны придерживаться проекта, и заниматься правильным и качественным строительством", – отметил он.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Жители Алматы сообщали о незначительных повреждениях в жилых домах.

С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксируют афтершоки. Вчера в МЧС сообщали, что за 30 января было зарегистрировано 6 землетрясений на территории Китая, но только одно из них можно было почувствовать на территории Казахстана.

При этом в понедельник сейсмологи отмечали, что за неделю было зафиксировано более 2,5 тыс. афтершоков.

Однако специалисты отмечали, что подобная афтершоковая активность – это закономерное явление.