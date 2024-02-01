У автошкол на севере Казахстана возникли проблемы из-за снега

Ученики автошкол в СКО не могут сдать как положено экзамены из-за заснеженного автодрома в спецЦОНе. Из-за непогоды здесь образовалась наледь, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, площадку автодрома вовремя не убирают от снега, из-за чего курсанты на экзамене попросту не видят разметку. Кроме этого, датчики фиксируют выезд на встречную полосу. В итоге экзамен на вождение считается проваленным.

С такой претензией к работе автоЦОНа владельцы североказахстанских автошкол обратились в совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции палаты предпринимателей региона.

Проваленные экзамены, как считает директор ТОО "ПТУЦ Тулпар" из Жамбылского района, негативно отразились на его бизнесе. Потому что потенциальные клиенты учебного центра уезжают сдавать вождение в соседнюю Акмолинскую область, где проблем на автодроме нет.

"Процесс вождения на автодроме НАО не отвечает требованиям технических норм и безопасности, где некорректно работает программное обеспечение, площадка вовремя не расчищается от снега. Что в результате приводит к отрицательной сдаче экзамена. Таким образом, учебный центр вынужден повторно проводить экзаменационную процедуру с выпускниками летом", - отметил эксперт палаты предпринимателей СКО Чингиз Жилкибаев.

В филиале "Правительства для граждан" проблему признают: наледь действительно имеется. Однако виноваты в этом не они, а суровая североказахстанская погода и недобросовестные подрядчики, которые и должны были содержать площадку. Здесь же заверили, что при таких условиях курсанты сдают экзамены даже лучше.

"Погодные условия в декабре (дождь со снегом) привели к образованию наледи на территории автодрома. На данный момент заключен договор с новым поставщиком ОО "Көмек", который осуществляет очистку снега на автодроме.

Работы по устранению наледи на сегодняшний день проводятся с использованием подсыпкой реагентов. По статистике, процент сдачи практического экзамена в сравнении с январем 2023 года в январе 2024 года увеличился на 3%", - сообщила PR-менеджер филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Северо-Казахстанской области Анара Кусанова.

Напомним, летом прошлого года правила сдачи экзаменов на водительские права изменили в Казахстане из-за коррупции. А в начале октября в МВД сообщили, что гражданам могут запретить самостоятельно готовиться к сдаче на их получение.

Позже депутат мажилиса заявил, что введение более сложного прохождения экзамена не уменьшило уровень коррупции, а наоборот усилило ее: казахстанцы все так же покупают права, но теперь дороже. К примеру, в Астане, по словам депутата, водительские права можно купить за 300 тысяч тенге.

К слову, в ноябре по всему Казахстану аннулировали больше 60 результатов тестирования при сдаче теории на получение водительских прав.

Позже министр цифровизации Багдат Мусин в своем Telegram-канале рассказал, что лично ездил проверять, как работают новые правила сдачи практического экзамена по вождению, заверив, что, "если подготовиться, то можно спокойно сдать".