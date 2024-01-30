Не будет ли проблем с водой в Алматы из-за землетрясений, спросили у министра

Сегодня на брифинге правительства министр водных ресурсов и ирригации ответил, рассчитана ли система водоснабжения Алматы на возможные землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу Министерства водных ресурсов и ирригации спросили, могут ли сети и водохранилища выдерживать подземные толчки при землетрясениях.

"В Алматы нет больших водных объектов, и обеспечение питьевой водой – это подземные источники воды.

Вся система, питьевая вода, она разработана в рамках тех строительных норм, которые на сегодня есть в РК, поэтому, вы же видите, при этом землетрясении никаких срывов в обеспечении водой жителей города не было", – заявил министр Нуржан Нуржигитов.

Напомним, 23 января после полуночи жители Алматы почувствовали землетрясение. Ощутимость составила 5 баллов.

После этого, по данным на понедельник, 29 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали почти 2,5 тысячи повторных толчков. Однако только 12 из них ощущались в Алматы. Все оценили в 2 балла.

Также еще один ощутимый афтершок зафиксировали сегодня ночью.

Кроме того, отметим, что на прошлой неделе в Алматы приезжал глава государства Касым-Жомарт Токаев. В рамках рабочей поездки он ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города.

По его словам, алматинцы часто обращаются к нему с жалобами на нехватку воды.

"Поэтому должна быть комплексная, системная работа", – подчеркивал президент.