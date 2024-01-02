Более чем в 7 раз выросло число мертвых лебедей, найденных в Мангистау

Количество туш погибших лебедей, найденных в Мангистауской области, возросло до 227. Ранее сообщалось, что птицы погибли от птичьего гриппа, пишет NUR.KZ со ссылкой на департамент экологии по области.

Напомним, ранее представители Устюртского заповедника сообщили, что туши 30 мертвых лебедей-шипунов были обнаружены 21 декабря. 26 декабря сотрудник научной лаборатории Центра микробиологии и вирусологии отобрал пробы для установления причин гибели птиц.

Через несколько дней специалисты огласили результаты экспертизы – как оказалось, пернатые умерли от птичьего гриппа.

В департаменте экологии по Мангистауской области ответили на заявление блогера Азамата Сарсенбаева о том, что число погибших лебедей было занижено.

"На момент публикации информации о приуменьшении числа погибших лебедей (блогером Азаматом Сарсенбаевым в социальной сети Facebook) инспекторами заповедника обнаружено 132 погибших лебедя", – говорится в сообщении департамента в Instagram.

При этом, по состоянию на 2 января 2024 года, всего обнаружено 227 погибших птиц – 132 лебедя утилизированы, 95 лебедей планируется утилизировать 3 января 2024 года в установленном ветеринарным законодательством порядке.

По информации на сайте РГП "Ғылым ордасы", в Казахстане обитают два вида лебедей – лебедь-кликун и лебедь-шипун.

У лебедя-шипуна клюв оранжево-красный с черным наростом у основания, чаще всего он изгибает шею и держит клюв наклонно к воде. Шипун встречается в глухих, мало посещаемых человеком местах: заросших водной растительностью озерах и лиманах, иногда на болотах. Шипуном назван из-за звука, издаваемого при раздражении. Основной корм – водные растения и находящиеся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики). На суше лебедь питается травой и злаками.

Как отмечают специалисты, лебедь-шипун – мирная и легко приручаемая птица, поэтому его часто содержат в вольерах или, регулярно прикармливая, на открытых водоемах в парках. Лебеди-шипуны могут жить до 28 лет, но в природе значительно меньше, лет 10.