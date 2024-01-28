Морозы до 22 градусов ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 28 января. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью – опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют облачный день. Днем воздух прогреется до -13 градусов, ночью температура снизится до -22 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте, как и в других мегаполисах, без осадков, облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +10 градусов, ночью – опустятся до +2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.

Также напомним, в ряде регионов Казахстана на сегодня объявлено штормовое предупреждение. В Алматы, Шымкенте и нескольких областях синоптики прогнозируют туман.

Что делать во время тумана?

Спасатели предупреждают, что туман – одна из наиболее серьезных опасностей для водителей. Стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. При плохой видимости скорость может составлять как 20 км/ч, так и 5 км/ч.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных.

Учитывая, что туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору. Поэтому при движении стоит включить дворники и обогрев заднего стекла.