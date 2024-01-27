Туман ожидается в Алматы, Шымкенте и регионах Казахстана

В ряде регионов Казахстана на воскресенье, 28 января, объявлено штормовое предупреждение. В Алматы и нескольких областях синоптики прогнозируют туман, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

28 января в Алматы ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте ночью возможен туман. Ветер, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на юге и в горных районах Алматинской области временами может быть туман.

28 января на западе и юге Мангистауской области синоптики прогнозируют гололед.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе - туман.

28 января на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах - низовая метель. Ветер на севере, западе, в горных районах - 15-20, днем порывы 23 м/с.

В воскресенье на севере и востоке Акмолинской области возможна низовая метель. Ветер на востоке региона, порывы 15-20 м/с.

28 января в центре и на юге Кызылординской области синоптики прогнозируют ветер 15-20 м/с.

На западе, востоке и юге Костанайской области ожидается туман.

Что делать во время тумана

Спасатели предупреждают, что туман - одна из наиболее серьезных опасностей для водителей. Стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. При плохой видимости скорость может составлять как 20 км/ч, так и 5 км/ч.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных.

Учитывая, что туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору. Поэтому при движении стоит включить дворники и обогрев заднего стекла.