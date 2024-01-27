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Снегопад ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Расчистка снега на улице
Расчистка снега. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 27 января. В одном из мегаполисов будет плюсовая температура, в другом - снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы можно ожидать переменную облачность. Температура днем до -1 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. Скорость ветра - 1,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем температура воздуха до -11 градусов, а ночью снизится до -15 градусов. Скорость ветра - 8,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла, ночью же опустятся до -7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.

Напомним, днем ранее во всех трех мегаполисах Казахстана синоптики прогнозировали снегопад. А в период с 27 по 29 января, по данным специалистов, осадки в виде снега и дождя могут пройти на большей части страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057816-snegopad-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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Снегопад ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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