Туман и гололед ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили на 12 ноября в ряде регионов Казахстана. Связано это преимущественно с туманом и гололедом, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

12 ноября ночью и утром на большей части Атырауской области ожидается туман. Ветер днем на западе региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на большей части Западно-Казахстанской области может быть туман.

12 ноября ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На юге, западе, в горных и предгорных районах региона - туман. Ветер на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

В Шымкенте 12 ноября ночью возможны сильные осадки (преимущественно дождь), туман.

12 ноября на западе, севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер на западе, севере, юге региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на севере Костанайской области синоптики прогнозируют гололед, туман, ветер на западе, севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

12 ноября на севере и востоке Акмолинской области ожидается туман.

В воскресенье ночью и утром на востоке и юге области Абай может быть туман. Ветер на западе, севере, в центре региона 15-20 м/с.

12 ноября ночью на севере и востоке Актюбинской области ожидается гололед. На западе, севере региона - туман. Ветер ночью на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с.

12 ноября на севере области Ұлытау возможен туман. Ветер на востоке, юге региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер на востоке, юге региона, порывы 15-20 м/с.

12 ноября в центре и на востоке Кызылординской области ожидается ветер 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на севере и востоке Мангистауской области возможен туман. Днем на западе и юге региона ожидается пыльная буря, ветер 15-20 м/с.

12 ноября на севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде.

Так, пешеходам необходимо:

выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;

быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;

внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);

если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;

ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять летние шины на зимние;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Что делать во время тумана

Спасатели предупреждают, что туман - одна из наиболее серьезных опасностей для водителей.

Стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. При плохой видимости скорость может составлять как 20 км/ч, так и 5 км/ч.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных.

Учитывая, что туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору. Поэтому при движении стоит включить дворники и обогрев заднего стекла.