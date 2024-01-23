Как землетрясение повлияет на цены на квартиры в высотках Алматы, рассказала эксперт

Как могут измениться цены и спрос на недвижимость в Алматы, рассказала вице-президент ассоциации риелторов Казахстана, руководитель агентства недвижимости Лариса Степаненко, передает корреспондент NUR.KZ.

Говорить сейчас о изменениях цен на квартиры и дома после землетрясения, еще рано, отмечает Лариса Степаненко.

"Я не думаю, что сейчас все с утра у нас выставят квартиры. Да, кто-то сейчас примет такое решение, потому что люди напуганы. Эта волна естественная. Возможно, сейчас вырастет спрос на земельные участки и частный сектор. Но чтобы все прямо сейчас ринулись продавать квартиры, я не думаю", - отмечает вице-президент ассоциации риелторов Казахстана.

Об этом Лариса Степаненко говорит, основываясь на большом опыте. Руководитель агентства по недвижимости рассказала, что происходило с квартирами и домами в Алматы после предыдущего землетрясения. Скорее всего, такой же сценарий произойдет и в этот раз.

"Тогда поднялся спрос на земельные участки и частные дома. Следом собственники частных домов начали поднимать цену. Здесь, думаю, ждет повышение. Я думаю, что вторичка свой рейтинг укрепит, все будет стабильно. А вот новостройки высотные… уже в интернете видео появились, как в высотке трещины на стенах пошли. Думаю, этот сегмент поджидают неожиданности, спрос упадет на этот сегмент", - говорит Лариса Степаненко.

При этом, пандемия гораздо больше повлияла на желание алматинцев переехать в частный дом, чем землетрясение, говорит эксперт. Поинтересовался наш корреспондент и ценами на верхние этажи высоток.

"Верхние этажи дешевле стоили во все времена. Думаю, произошедшее землетрясение станет еще одним аргументом при торге покупателя и владельца. Да и хозяева, скорее всего, будут более сговорчивы при торге", - считает вице-президент ассоциации риелторов Казахстана.

А вот на аренду жилья землетрясения особо не влияют, говорит Лариса Степаненко.

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