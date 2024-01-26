"Трещины 10-15 сантиметров": состояние сельской школы в Алматинской области возмутило казахстанцев

Состояние одной из школ в Енбекшиказахском районе Алматинской области обеспокоило родителей и общественность. Здесь после землетрясения появились огромные трещины, передает телеканал "Алматы".

Ранее кадры из школы "Казахстан" в селе Кайыпов Енбекшиказахского района появились в Instagram-сообществе kris_p_almaty_obl.

На опубликованном видео можно заметить огромные трещины в стенах здания, через которые проглядываются соседние помещения.

В комментариях люди ужаснулись, увидев состояние здания.

"Из чего она построена?", "Большой вопрос к строителям", "Кто строил, можно сразу арестовать", "В любой момент может рассыпаться", – заявили комментаторы.

На месте побывали корреспонденты телеканала "Алматы".

Сообщалось, что эту школу в селе Кайыпов Алматинской области возвели всего 8 лет назад. Однако трещины в стенах нового объекта, по словам сотрудников учреждения, появились сразу после ввода в эксплуатацию. Недавние же подземные толчки усугубили ситуацию.

Сегодня в этой школе обучается около 600 учеников.

"Трещины в стенах появились задолго до землетрясения. Примерно 3 сантиметра в ширину. Однако после толчков, как мы видим, в некоторых местах разрывы достигают 10-15 сантиметров. Возможно больше. Вопросы к качеству застройки были изначально", – сказал заместитель директора средней школы "Казахстан" Ермек Турысбаев.

По словам директора школы Нурмаганбета Балмагамбетова, во время землетрясения пострадали лишь подсобные помещения, серверная и кухня столовой. Допуск детей в эти зоны полностью ограничен.

Тем не менее повара, которые обеспечивают питание учащихся, продолжают работать в таких условиях.

"Мы зафиксировали все повреждения. Сфотографировали и направили в компетентные органы. Вчера приезжал замакима города Иссык вместе со специалистами. Мы обратились за помощью. Это все, что мы можем сделать на данный момент", – заявил он.

Сотрудники по ЧС провели лишь визуальный осмотр здания. Окончательную оценку ущерба, по их словам, сможет дать только спецкомиссия.

"Сейчас это только комиссия скажет, дефектовочная комиссия, они уже сами скажут. Я не могу сказать. На данный момент, насколько я знаю, питание здесь не организовано в связи с тем, что здесь сейчас аварийное (состояние помещения – прим ред.). Непосредственно стены и здание", – отметил начальник УЧС Енбекшиказахского района Рахимжан Каримжанов.

При этом закрывать школу на время проведения экспертиз, по данным телеканала, здесь не собираются.

По словам сотрудников ДЧС, несущие стены не пострадали. Однако помещение требует капитального ремонта.

Напомним, после сильного землетрясения в ночь на 23 января в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях.

Кроме того, в Алматы некоторые жители сообщили о незначительных повреждениях в жилых домах.

Также сотрудники "КазАвтоЖола" провели объезды и осмотры на автодорогах республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях, а также в области Жетiсу, чтобы проверить, нет ли повреждений или других негативных последствий землетрясения. Дефекты они не выявили.