Многодетная мать через суд добилась восстановления в очереди на жилье в Атырау

Многодетную жительницу Атырау возмутило, что ее сняли с очереди на жилье. Она решила в суде оспорить действия чиновников и выиграла дело, передает издание "Мой город".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от специализированного межрайонного административного суда, женщина в одиночку воспитывает пятерых несовершеннолетних детей и арендует дом.

Согласно законодательству, нуждающиеся в жилье многодетные матери не подлежат снятию с учета. Однако казахстанку все же сняли с очереди.

Узнав об этом, мать-одиночка подала иск в суд на действия сотрудников отдела ЖКХ.

Во время судебных разбирательств стороны заключили медиативное соглашение. Ответчик обязался в течение месяца восстановить очередь женщины на жилье.

Определение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в парламенте обсуждают проект закона, предусматривающий изменения в механизмах постановки в очередь на жилье от государства.

"Одним из основных требований при постановке на учет является отсутствие жилья на праве собственности. На сегодня, по действующему законодательству, для постановки требуется отсутствие жилья в течение последних 5 лет. В связи с внедрением новых подходов предлагается увеличить срок отсутствия жилья до 10 лет для новых очередников", – сообщал министр Шарлапаев.

При этом депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев в ходе обсуждения законопроекта раскритиковал подходы министерства промышленности и строительства в части обеспечения населения жильем.

Также сообщалось, что казахстанцев с недвижимостью исключат из очереди на жилье от государства.

Ранее мы также рассказывали, как попасть в очередь на жилье в Казахстане и не потерять место в ней. На получение жилья от государства могут рассчитывать только определенные категории граждан.

По последним данным, получения государственного жилья ожидают около 647 тысяч человек. А некоторых граждан добавляют в списки получателей проактивно, то есть без прямой подачи заявления.