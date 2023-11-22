"Ту же реплику повторяете": депутат раскритиковал Минпромышленности из-за очередей на жилье

Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев в ходе обсуждения законопроекта раскритиковал подходы министерства промышленности и строительства в части обеспечения населения жильем, передает корреспондент NUR.KZ.

Бейсенбаев заявил, что предыдущий министр (экс-глава МИИР - прим. ред.) Каирбек Ускенбаев, когда презентовал этот законопроект в мажилисе, "грозился очистить" 240 тысяч очередников.

"Прошло 2,5 года. Вы ту же его реплику тут повторяете. Не получится их очистить, потому что я лично работал в управлении жилья, знаем, что те люди, которые стоят в очереди, они имеют законные права. Это первое.

Во-вторых, за три года число очередников у нас - после того, как было заявление предыдущего вашего министра - с 480 тысяч увеличилось до 640 тысяч. То есть почти на 200 тысяч человек. Это целое население области.

Это количество ежегодно увеличивается. При такой тенденции через несколько лет эта цифра может превысить 1 миллион человек", - заявил мажилисмен.

Вместе с тем, по его словам, государство выдает ежегодно всего лишь 9-10 тысяч квартир.

"На это выделяется небольшая сумма. На сегодня в Казахстане нет ни одной государственной ипотечной программы. Мы сегодня улучшили законодательство вместе с вами, однако проблема очередников не решена и не может быть решена действующими подходами. Это однозначно.

Наш вопрос конкретный – есть ли у вас конкретные решения данной проблемы в ближайшее время? Будем ли мы рассматривать в рамках республиканского бюджета дополнительные суммы или будем какие-то еще дополнительные суммы находить? Может, суммы коррупционеров? Может быть, будем строить социальное жилье именно для нуждающихся людей?" - задался вопросами депутат.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в ответ заявил, что для социально-уязвимых слоев населения предусмотрено выделение льготных займов под 2%.

"Говорить о том, что программ как таковых нет, наверное, будет не совсем справедливо. Программы существуют, ставка составляет 2%. Это многодетные семьи, инвалиды 1, 2 групп, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами. Сейчас в рамках этой программы выделено порядка 32 миллиардов тенге. Это 3,2 тысячи займов.

Если вы посмотрите на разбивку по социально-уязвимым группам населения, то достаточно все-таки высокий процент, потому что у нас с точки зрения очередников, если их распределить, то количество семей с детьми-инвалидами, которые сейчас стоят в очереди, 25 тысяч человек. То есть это решаемая проблема. 25 тысяч – это можно решить, если мы будем такими темпами двигаться.

И вот та норма, которую мы предусматриваем – что принцип даты постановки на учет очень важен, чтобы люди не стояли долго в очереди. Что если они встали в 2011 году, мы не переходим к 2012 году, пока мы не закрыли все вопросы 2011 года", - заявил министр.

Однако его ответ не удовлетворил депутата. Он заявил, что в очереди на получение жилья стоят порядка 250 тысяч человек. А жилье под 2% получили лишь 1200 человек, то есть всего 1,5% из тех, кто нуждается.

"Говорить о том, что такими темпами мы решим… Не решим мы этот вопрос. Вот те люди, которые стоят в очереди, это 25 тысяч, это семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Но под 2% же получают и многодетные семьи, и социально-уязвимые. Их же 250 тысяч.

3,2 тысячи человек, которым мы выдаем займы, еще мы выдаем там всего лишь 18 миллионов тенге, на которые они могут купить только однушку. Надо же признать, что проблема есть. И те меры, которые вы принимаете, они нерентабельны и не решают данный вопрос", - указал мажилисмен.

На что Канат Шарлапаев лишь сказал: "Справедливо", а депутаты поаплодировали Бейсенбаеву.

Напомним, 1 сентября глава государства подписал указ, согласно которому Министерство индустрии и инфраструктурного развития было разделено на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства.

Главой Министерства транспорта был назначен экс-глава МИИР Марат Карабаев, а Министерство промышленности и строительства возглавил Канат Шарлапаев.

Каирбек Ускенбаев, о котором говорил депутат, занимал пост министра индустрии и инфраструктурного развития с января 2022 года по апрель 2023 года. На этой должности его сменил Марат Карабаев, который и был главой МИИР до разделения ведомства.

Кто имеет на это право на жилье от государства

По данным с официального сайта "Электронного правительства", согласно Закону "О жилищных отношениях" по праву собственности существуют следующие типы жилья:

частный жилищный фонд – жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям;

– жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям; государственный жилищный фонд – жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения;

– жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения; коммунальный жилищный фонд – жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование;

– жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного учреждения – жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование;

– жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного предприятия – жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия;

– жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия; арендное жилище без права выкупа – жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан в пользование за плату без права выкупа.

Для постановки в очередь на получение жилья в РК необходимо постоянно проживать в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания).

Коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или частного жилищного фонда следующим лицам:

ветеранам Великой Отечественной войны;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям при определенных условиях;

социально уязвимым слоям населения (при определенных условиях);

госслужащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;

гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.

При этом, согласно статье 69 Закона "О Жилищных отношениях", вы являетесь нуждающимися в жилье, если: