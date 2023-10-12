Казахстанцев с недвижимостью исключат из очереди на жилье от государства, заявил Шарлапаев

Глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге сообщил, что сотни человек в Казахстане не вправе находиться в очереди на получение жилья от государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев сообщил, что на сегодня в списке на получение жилья – порядка 650 тыс. очередников.

"Последний анализ, который проводили с Министерством цифровизации, показал, что достаточно большое количество людей не соответствует требованиям, которые должны соблюдаться при постановке людей на учет. Это люди, у которых есть жилье и которые продолжают вставать в очереди. Люди, которые не имеют по закону право претендовать на поддержку государства в обеспечении жильем. Предварительный анализ показывает, что у нас порядка 200 тысяч мест в очереди нуждаются в дальнейшей актуализации", – заявил министр.

Он предположил, что эти люди уже могут и не нуждаться в государственной поддержке, но продолжают быть очередниками.

"Они по факту, наверное, препятствуют тем людям, которые действительно нуждаются в получении жилья. Очистка очереди заключается в том, чтобы помочь людям быстрее получить квартиру и создать ситуации, когда мера господдержки направлена на тех, кто в ней нуждается.

Это действительно факт. Мы хотим добавить элемент справедливости в эту очередность… Давайте избегать формулировок, что кто-то кого-то будет выкидывать. Существуют законодательные правила. Если у человека уже есть жилье, на господдержку претендовать уже не может", – пояснил Канат Шарлапаев.

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бакытжан Жунисбеков озвучил более точные данные.

"В рамках системы управления рисками были выявлены 232 тыс. очередников. Но это не значит, что они все будут исключены. На сегодняшний день исключены из очереди уже порядка 11,5 тыс., по которым уже подтверждено, что они не соответствуют критериям в очереди. Остальные участники также проверяются. Этот список потихоньку добавляется. По окончании мы можем дать окончательные списки тех, кто был исключен", – резюмировал спикер.

Напомним, сегодня глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что акиматы не смогут выдавать бесконтрольно жилье в Казахстане.

Также министр промышленности и строительства сообщил, что ведомство презентовало в правительстве поправки в закон о возможности выкупа арендного жилья, которое казахстанцы получили по госпрограмме.

Ранее журналисты NUR.KZ рассказывали, кого будут автоматически ставить в очередь на жилье в Казахстане.