Получить жилье от государства станет сложнее казахстанцам

Депутаты мажилиса парламента обсуждают в первом чтении проект закона, предусматривающий изменения в механизмах постановки в очередь на жилье от государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики".

Представил документ министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

"Одним из основных требований при постановке на учет является отсутствие жилья на праве собственности. На сегодня, по действующему законодательству, для постановки требуется отсутствие жилья в течение последних 5 лет.

В связи с внедрением новых подходов предлагается увеличить срок отсутствия жилья до 10 лет для новых очередников", - заявил министр.

Также, по его словам, проектом закона предусматривается инвентаризация очередников не реже одного раза в квартал.

"Стоит отметить, что на сегодня данная работа акиматами проводится всего один раз в год. Нашим министерством совместно с МЦРИАП проведен анализ действующей базы очередников на предмет соответствия требованиям законодательства.

Так, по предварительным данным, из 646 тыс. граждан 232 тыс. очередников подлежат снятию с учета, так как из них: 96,1 тыс. - имели жилье за последние 5 лет, 533 - не имеют гражданства РК, у 91,4 тыс. - место регистрации (прописка) не совпадает с регионом, где состоят в очереди, 29 тыс. - без прописки, и 15,6 тыс. - числятся умершими. Это показывает, что местными исполнительными органами данная работа ранее проводилась ненадлежащим образом", - заявил глава Министерства промышленности и строительства.

При этом он отметил, что на сегодня уже начата работа в этом направлении. С 1 августа по настоящее время с очереди снято 21 607 граждан (ветераны ВОВ - 5, дети-сироты - 1045, многодетные семьи - 3539, СУСН - 7936, госслужащие и бюджетники - 9002, граждане с аварийным жильем - 80).

Проектом закона предлагается также пересмотреть действующие льготы и приоритеты для отдельных категорий граждан.

Канат Шарлапаев сообщил, что на сегодня первоочередное право в совокупности имеют порядка 176 тыс. очередников. Из них 51 человек - ветераны ВОВ, 62,6 тыс. человек - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 113,3 тыс. человек - многодетные матери и многодетные семьи.

"Согласно действующему законодательству, при распределении жилищ большая его часть предоставляется гражданам, имеющим такое приоритетное право вне зависимости от даты постановки на учет. Таким образом, это вызывает недовольство и социальную напряженность среди других категорий социально уязвимых слоев населения (лица с инвалидностью 1 и 2 групп, семьи, имеющие детей с инвалидностью, вдовы).

В целях нивелирования данных рисков в рамках законопроекта указанные приоритеты будут пересмотрены. Это связано с внедрением принципа распределения жилья по дате постановки на учет, который позволит обеспечить справедливое распределение жилья среди всех категорий социально уязвимых слоев населения", - указал министр.

При этом в рамках законопроекта предусмотрены:

сохранение очередности многодетных семей; неполных семей; семей, имеющих детей с инвалидностью; детей-сирот в случае изменения их статуса в связи с достижением детей совершеннолетия либо их смерти;

обеспечение жилищем местными исполнительными органами семей лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей не позднее одного года;

выделение дополнительной комнаты для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Мы ранее публиковали новость о том, что жилье можно получить за счет определенных государственных программ в порядке очереди. Нуждающимся в жилье гражданам из пилотных категорий - сиротам и лицам с инвалидностью 1 и 2 групп - очередь присваивается автоматически.

Также мы рассказывали о том, кто имеет право встать в очередь на жилье в Казахстане. Так, возможность получить квартиру из коммунального или частного жилищного фонда предоставляется следующим категориям граждан: