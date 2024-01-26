Казахстанцы начали массово скупать новые автомобили в кредит

В последний месяц 2023 года в Казахстане зафиксировали настоящий бум автокредитования - продажи авто в стране выросли сразу на 81%, передает сайт телеканала КТК.

Информацию озвучили в Первом кредитном бюро. Аналитики рассказали, что всего за 2023 года было оформлено 208 тыс. сделок по покупке авто, казахстанцы получили автокредиты на более чем 1,5 млрд тенге.

Отмечается, что многие обновили машины перед Новым годом. Больше всего автомобилей было приобретено именно в декабре. Тогда через автокредитование продали 23 500 авто, средняя сумма выдачи на покупку составила 7,5 млн тенге.

Специалисты объясняют ажиотаж так: люди опасаются дальнейшего роста цен, поэтому решили приобрести авто по нынешним расценкам, пусть и в долг.

"В основном люди берут для бизнеса. То есть мы видим достаточно большое количество людей, которые используют авто как частный извоз. Таксисты во всех городах, соответственно, за счет этого актива зарабатывают деньги на то, чтобы обеспечивать свою семью", - сообщил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

Источник: КТК