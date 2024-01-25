Беззалоговых кредитов на 9,5 трлн оформлено на казахстанцев

Казахстанцы активно берут новые кредиты. Общая сумма беззалоговых займов достигла 9,5 трлн тенге, за год увеличившись на 2,1 трлн тенге. Какие суммы занимают граждане, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы являются активными клиентами банков и регулярно оформляют новые займы. Причем некоторые даже идут на разного рода хитрости, например, завышают свою зарплату, чтобы в итоге им одобрили новый кредит.

Согласно данным Первого Кредитного бюро, на текущий момент только на беззалоговые потребительские займы приходится порядка 9,5 трлн тенге задолженности. За год, то есть с 1 января 2023 года эта сумма увеличилась на 28,9%, или на 2,1 трлн тенге.

Сколько берут в кредит казахстанцы

Такая общая сумма займов еще не показатель того, что население Казахстана закредитовано. Дело в том, что заемщики, имеющие потребительские кредиты, не представляют собой "однородную общность": кто-то берет несколько сотен тысяч тенге, а кто-то – миллионы.

Так, например, у половины заемщиков (порядка 3,9 млн человек) сумма задолженности не превышает 584 тыс. тенге – на них приходится лишь 10% кредитного портфеля (906,7 млрд тенге). Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тыс. тенге.

Другая категория – крупные заемщики. Их немного, всего 10% от общей численности (783,4 тыс. человек), однако на них приходится 47% общей суммы беззалоговых кредитов или примерно 4,4 трлн тенге. Каждый из них должен более 3 млн тенге, а в среднем – по 5,7 млн тенге.

Соответственно, на остальных 90% заемщиков, формирующих большинство, приходится 53% портфеля (5,1 трлн тенге). Всего их насчитывается 7 млн человек. Средняя задолженность этой категории – 720 тыс. тенге.

Как отмечают аналитики, именно крупные заемщики являются основным драйвером роста портфеля беззалоговых потребительских кредитов. За год их задолженность выросла на 32,4%. Тогда как мелких – на 22,5%. У большинства рост составил 25,9% за год.

Передача денег. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Стоит отметить, что общая сумма беззалоговых потребительских займов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге. Это может свидетельствовать о его быстром обновлении – оформляя новые кредиты, казахстанцы вовремя отдают старые.

Что касается проблемных кредитов, то по состоянию на 1 января 2024 года доля займов с просрочкой на срок более 90 дней (NPL90+) составила 13,3% (год назад было 12,9%). Общий объем таких кредитов на начало текущего года составил 1,3 трлн тенге.

Напомним, в 2023 году порядка 1,1 млн казахстанцев, у которых были проблемы с выплатой долга, смогли изменить условия по своим кредитам, не прибегая к процедуре банкротства.