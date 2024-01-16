Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как часто казахстанцы покупают автомобили в кредит

Опубликовано:

Банка с монетами и модель авто
Деньги и модель машины. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

В 2023 году количество зарегистрированных авто в Казахстане сильно увеличилось. При этом почти треть граждан приобретали машины в кредит. На каких условиях оформлялись займы, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам ноября 2023 года, согласно данным Бюро национальной статистики, количество зарегистрированных в Казахстане машин превысило 5,26 млн единиц, из которых 88% – легковые автомобили. Примечательно, что их количество за год выросло в 1,5 раза.

Стоит отметить, что, несмотря на стоимость машин в стране, многие казахстанцы в 2023 году не прибегали к автокредитованию.

Согласно исследованию авторынка Казахстана, проведенному аналитиком Freedom Finance Global Ансаром Абуевым, в котором приняли участие 1 021 человек из всех регионов Казахстана, большинство автовладельцев (67,8%) приобрели машину, оплатив сразу всю стоимость покупки. А кредит с этой целью оформили лишь 29,7% опрошенных.

Интересно, что на решение взять кредит влиял не только доход, но и возраст покупателя.

"Так, чем старше респондент или чем выше у него доход, тем чаще он покупает автомобиль за полную стоимость. При этом, чем моложе опрошенный или чем ниже у него доход, тем чаще пользуется кредитом", – объяснил взаимосвязь аналитик Ансар Абуев.

На каких условиях оформлялись автокредиты

Из тех казахстанцев, кто оформлял кредит, большинство делали это без первоначального взноса (26,7%). У трети опрошенных он составлял не более 20% от стоимости авто, а каждый десятый покупатель внес в качестве "первоначалки" больше половины суммы. Причем мужчин среди них было значительно больше, чем женщин (14,6% против 6,1%).

Кто платил первый взнос за автокредит
Автокредитование. Размер первого взноса. Инфографика: Freedom Finance Global

Что касается процентной ставки, то у 39,7% заемщиков она варьировалась от 11% до 20%. То есть это были автокредиты на рыночных условиях, а не льготные займы.

Еще у 26,7% заемщиков ставка была повыше – от 21 до 30%, а примерно 10,7% заемщиков занимали по ставке до 50%. По минимальной ставке до 5% взяли автокредит лишь 10,3% опрошенных казахстанцев и еще примерно столько же со ставкой до 10%.

Под какие проценты оформляли казахстанцы автокредит
Автокредитование. Размер процентной ставки. Инфографика: Freedom Finance Global

Большинство заемщиков брали автокредит сроком от 3 до 5 лет (37% респондентов). Примечательно, что чаще такой срок кредитования встречался у семей с детьми.

Еще 31,4% граждан оформляли заем на срок от 1 до 3 лет и 23,8% – от 5 до 7 лет. На срок до 1 года брали кредит лишь 5,6% респондентов.

Срок автокредитов
Автокредитование. Срок займа. Инфографика: Freedom Finance Global

Более половины респондентов между тем уже закрыли свой кредит в срок или досрочно (54,2%), еще 2,6% сделали это, хотя бы раз допустив просрочку. У 34,6% казахстанцев, займы которых еще действуют, планируют закрыть их в срок, а 16,2% заемщиков рассчитывают погасить долг досрочно.

При этом у 47,7% заемщиков наблюдаются трудности с погашением автокредитов. 24,6% опрошенных вынуждены экономить, чтобы погашать заем, а 15,4% приходится подрабатывать, чтобы была возможность выплачивать долг. С просрочками живут 5,4% респондентов.

Уровень кредитной нагрузки
Автокредитование. Крединая нагрузка. Инфографика: Freedom Finance Global

Таким образом, авторынок Казахстана активно развивался в 2023 году, однако многие казахстанцы предпочитали покупать подержанные машины.

Такой вывод можно сделать не только из-за невысокой доли казахстанцев, оформивших автокредиты под льготные проценты (ниже 5%), но и роста доли машин старше 10 лет – их количество в период с января по ноябрь, как отметили аналитики Telegram-канала Data Hub, выросло на 1 млн единиц, то есть сразу на 70%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2055791-kak-chasto-kazahstantsy-pokupayut-avtomobili-v-kredit/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.