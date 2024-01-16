Как часто казахстанцы покупают автомобили в кредит

В 2023 году количество зарегистрированных авто в Казахстане сильно увеличилось. При этом почти треть граждан приобретали машины в кредит. На каких условиях оформлялись займы, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам ноября 2023 года, согласно данным Бюро национальной статистики, количество зарегистрированных в Казахстане машин превысило 5,26 млн единиц, из которых 88% – легковые автомобили. Примечательно, что их количество за год выросло в 1,5 раза.

Стоит отметить, что, несмотря на стоимость машин в стране, многие казахстанцы в 2023 году не прибегали к автокредитованию.

Согласно исследованию авторынка Казахстана, проведенному аналитиком Freedom Finance Global Ансаром Абуевым, в котором приняли участие 1 021 человек из всех регионов Казахстана, большинство автовладельцев (67,8%) приобрели машину, оплатив сразу всю стоимость покупки. А кредит с этой целью оформили лишь 29,7% опрошенных.

Интересно, что на решение взять кредит влиял не только доход, но и возраст покупателя.

"Так, чем старше респондент или чем выше у него доход, тем чаще он покупает автомобиль за полную стоимость. При этом, чем моложе опрошенный или чем ниже у него доход, тем чаще пользуется кредитом", – объяснил взаимосвязь аналитик Ансар Абуев.

На каких условиях оформлялись автокредиты

Из тех казахстанцев, кто оформлял кредит, большинство делали это без первоначального взноса (26,7%). У трети опрошенных он составлял не более 20% от стоимости авто, а каждый десятый покупатель внес в качестве "первоначалки" больше половины суммы. Причем мужчин среди них было значительно больше, чем женщин (14,6% против 6,1%).

Автокредитование. Размер первого взноса. Инфографика: Freedom Finance Global

Что касается процентной ставки, то у 39,7% заемщиков она варьировалась от 11% до 20%. То есть это были автокредиты на рыночных условиях, а не льготные займы.

Еще у 26,7% заемщиков ставка была повыше – от 21 до 30%, а примерно 10,7% заемщиков занимали по ставке до 50%. По минимальной ставке до 5% взяли автокредит лишь 10,3% опрошенных казахстанцев и еще примерно столько же со ставкой до 10%.

Автокредитование. Размер процентной ставки. Инфографика: Freedom Finance Global

Большинство заемщиков брали автокредит сроком от 3 до 5 лет (37% респондентов). Примечательно, что чаще такой срок кредитования встречался у семей с детьми.

Еще 31,4% граждан оформляли заем на срок от 1 до 3 лет и 23,8% – от 5 до 7 лет. На срок до 1 года брали кредит лишь 5,6% респондентов.

Автокредитование. Срок займа. Инфографика: Freedom Finance Global

Более половины респондентов между тем уже закрыли свой кредит в срок или досрочно (54,2%), еще 2,6% сделали это, хотя бы раз допустив просрочку. У 34,6% казахстанцев, займы которых еще действуют, планируют закрыть их в срок, а 16,2% заемщиков рассчитывают погасить долг досрочно.

При этом у 47,7% заемщиков наблюдаются трудности с погашением автокредитов. 24,6% опрошенных вынуждены экономить, чтобы погашать заем, а 15,4% приходится подрабатывать, чтобы была возможность выплачивать долг. С просрочками живут 5,4% респондентов.

Автокредитование. Крединая нагрузка. Инфографика: Freedom Finance Global

Таким образом, авторынок Казахстана активно развивался в 2023 году, однако многие казахстанцы предпочитали покупать подержанные машины.

Такой вывод можно сделать не только из-за невысокой доли казахстанцев, оформивших автокредиты под льготные проценты (ниже 5%), но и роста доли машин старше 10 лет – их количество в период с января по ноябрь, как отметили аналитики Telegram-канала Data Hub, выросло на 1 млн единиц, то есть сразу на 70%.