Скольким заемщикам изменили условия по кредитам в Казахстане

Банкротство – крайняя мера решения проблем с долгами. В 2023 году порядка 1,1 млн казахстанцев смогли изменить условия по своим кредитам, не прибегая к нему. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2023 году у казахстанцев с серьезными долгами появилась возможность пройти процедуру судебного или внесудебного банкротства. Данный механизм можно назвать крайней мерой решения финансовых проблем, ведь в итоге на банкрота накладываются значительные ограничения.

При этом, как отмечают в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, еще с 2021 года в Казахстане действует единый законодательный порядок урегулирования кредитными организациями задолженности неплатежеспособных заемщиков.

Стоит отметить, что каждый гражданин, который хочет объявить себя банкротом, должен пройти процедуру урегулирования задолженности.

Тем не менее, как сообщили в агентстве, только в 2023 году было рассмотрено более 59,4 тыс. обращений от граждан и юридических лиц, после анализа которых стало ясно, что многие кредиторы не предпринимают меры по урегулированию просроченных задолженностей.

По выявленным нарушениям агентство применило в отношении финансовых организаций 224 меры и вынесло 159 административных взысканий на сумму порядка 189,9 млн тенге.

Впрочем, даже учитывая такие недоработки со стороны банков и микрофинансовых организаций (МФО), многие казахстанцы смогли урегулировать свои задолженности, не прибегая к процедуре банкротства.

В 2023 году изменить условия по своим кредитным договорам смогли порядка 1,1 млн казахстанцев, из которых 586 тыс. заемщиков добились реструктуризации кредитов – 237 тыс. в банках и 349 тыс. в МФО.

Таким образом, решить финансовые проблемы, не прибегая к процедуре банкротства, смогли более 1 миллиона казахстанцев. Ранее мы подробно рассказывали о том, что делать заемщикам, которые просрочили кредит и не могут выплачивать его на прежних условиях.