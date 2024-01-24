Один из казахстанских туроператоров приостановил работу: что будет с их клиентами

Туроператор TEZ.KZ объявил о приостановке деятельности. Всем клиентам компании, находящимся сейчас за границей, помогут вернуться в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтуризма и спорта.

По информации администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма КФ "Туристік Қамқор" туроператор TEZ.KZ объявил о приостановке своей деятельности. Данный туроператор является участником Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма.

На сегодняшний день за границей находится более 300 казахстанских туристов данного туроператора.

"Для разрешения данного вопроса Министерством туризма и спорта РК, а также заинтересованными сторонами проведено оперативное совещание. Так, при содействии министерства все туристы туроператора TEZ.KZ будут возвращены в Казахстан за счет средств, накопленных туроператором в системе гарантирования.

Обязательное условие для гарантированного возврата – наличие туркода. Туристы будут обеспечены обратным билетом в Казахстан согласно их датам прилета, указанным в турпродукте", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с 2016 года каждый реализованный туроператором тур в обязательном порядке должен содержать туркод – уникальное буквенно-числовое значение.

Действие туркода начинается с момента пересечения границы Республики Казахстан и гарантирует оперативный возврат при невозможности исполнения/не исполнении своих обязательств туроператором. Требовать его необходимо каждому организованному туристу.

По всем возникающим вопросам касательно возвращения туристов можно обратиться по следующим контактам:

Директор КФ "Туристік қамқор" – Есилов Асылхан Бурамбекович, тел.: 74-51-58, +7 (701) 534-0508;

Руководитель Управления Комитета индустрии туризма МТС РК – Ауэзов Меиржан Ибадуллаевич, тел.: 74-07-71, +7 (701) 553-20-64.

Напомним, в октябре прошлого года семь туроператоров в Казахстане лишились лицензий из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

А в июле прошлого года полиция предупредила казахстанских туристов о новом способе обмана мошенников. Сообщалось, что злоумышленники научились копировать популярные сайты по бронированию отелей и апартаментов. Мошенники обещали, что приобретенные у них туры обойдутся покупателям дешевле, и просили срочную предоплату.

В августе прошлого года в Минкультуры и спорта (сейчас Минкультуры и информации и Минтуризма и спорта) сообщали, что им поступили многочисленные жалобы на работу одной из туркомпаний. В ведомстве заявили, что данный туроператор привлекал потенциальных клиентов мошенническим путем.

В сентябре текущего года обманутые одной из турфирм казахстанцы потребовали привлечь к ответственности отечественных звезд, которые рекламировали эту компанию.

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