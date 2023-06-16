Как могут обмануть казахстанцев во время отпуска за границей

Деньги и карта местности. Иллюстративное фото: Matthew de Lange/Getty Images

Отправляясь в другие страны, важно помнить о рисках мошенничества. Особенно это актуально в сезон отпусков. О том, какие уловки злоумышленники применяют чаще всего, читайте в материале NUR.KZ.

Места, в которых предпочитают отдыхать туристы из разных стран, привлекают много денег: они активно тратятся на еду, отдых, развлечения, одежду и так далее.

Однако это также привлекает и мошенников, которые хотят нажиться на иностранцах. Поэтому важно знать об основных способах обмана туристов, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Изучив в открытых источниках отзывы казахстанцев об их опыте столкновения с уловками для туристов, мы решили поделиться самыми распространенными схемами обмана.

Мошенничество "у входа" в страну

Часто для туристов или приехавших по деловым вопросам иностранцев встречающая сторона заранее заказывает такси. Однако иногда им приходится самостоятельно искать способ добраться до гостиницы.

В подобных случаях возникает несколько видов рисков.

Самым распространенным обманом, связанным с такси, является требование слишком большой оплаты. Например, турист и таксист устно соглашаются о сумме поездки, но потом у пассажира начинают требовать значительно больше денег, угрожая полицией или расправой.

А в некоторых странах с высоким уровнем преступности туристов могут поджидать злоумышленники.

Так, когда отдыхающие отходят далеко от защищенной зоны в поисках авто (например, от аэропорта), то их встречают группы людей, которые, угрожая избиением, забирают все драгоценности и деньги.

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: ajr_images/Getty Images

Уловки во время отдыха

В местах скопления туристов обычно предлагается множество развлечений. Например, в Египте это могут быть катания на верблюде, а в других странах – на слонах, прочих животных или повозках.

При этом называется одна цена, но после того, как отдыхающего сажают на животное или транспорт, с него требуют гораздо больше денег за спуск – самостоятельно слезть с верблюда или слона оказывается довольно сложно.

Или мошенники отвозят катающегося на животном (транспорте) туриста подальше и затем отказываются отвезти его обратно, пока им не заплатят.

По последним сообщениям, в Турции сейчас распространена схема мошенничества, при которой перед туристом идет человек с набором для чистки обуви. Далее он якобы случайно роняет щетку и не замечает этого.

И если турист подберет ее, чтобы вернуть, то мошенник предложит в благодарность бесплатно почистить его обувь. Но как только чистка закончится, с отдыхающего начнут требовать деньги и будут угрожать полицией.

Навязанные покупки

Также распространенным способом отнять деньги у туристов являются навязанные траты.

Например, отдыхающим следует быть осторожными в местах общественного питания – в чеке за еду могут указать дополнительные заказы или услуги. А если заведение не предоставило меню и обозначило цены устно, то в итоге счет может оказаться в несколько раз больше.

Покупка уличной еды. Иллюстративное фото: twinsterphoto/Getty Images

Также широко распространены уловки с якобы бесплатными вещами. Это могут быть:

корм – отдыхающим предлагают хлеб или другую еду, чтобы они могли покормить птиц, но потом требуют за это деньги;

сувениры и талисманы – в некоторых странах туристам могут обманом завязать на руку "нитки удачи", за что также потом требуют крупные суммы денег и угрожают полицией.

Даже в развитых странах можно встретить подобные уловки.

Например, в США в крупных городах туристам предлагают бесплатно послушать музыку нового исполнителя и дают в руки диск. Но как только отдыхающий его принимает, тут же начинают требовать деньги и звонить в полицию, обвиняя в попытке избежать оплаты за товар.

Валютный обман

Серьезный риск для отдыхающих представляют неофициальные пункты обмена валюты.

В подобных местах туристам могут обменять деньги по крайне невыгодному курсу, оставляя их в убытке. А в некоторых случаях вовсе выдать фальшивые деньги.

Встречаются также схемы, когда мошенники представляются иностранцами и предлагают обменяться деньгами в качестве сувенира на память. Но в итоге их валюта оказывается фальшивой, а жертва отдает реальные деньги.

Подобные схемы обмана распространены во многих местах отдыха как в развитых, так и развивающихся странах.

Поэтому важно помнить об этом, быть внимательными и пользоваться только проверенными услугами в безопасных курортных зонах, чтобы не лишиться своих денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2024896-kak-mogut-obmanut-kazahstantsev-vo-vremya-otpuska-za-granitsey/