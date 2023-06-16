Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как могут обмануть казахстанцев во время отпуска за границей

Опубликовано:

Мужчина держит деньги на фоне карты
Деньги и карта местности. Иллюстративное фото: Matthew de Lange/Getty Images

Отправляясь в другие страны, важно помнить о рисках мошенничества. Особенно это актуально в сезон отпусков. О том, какие уловки злоумышленники применяют чаще всего, читайте в материале NUR.KZ.

Места, в которых предпочитают отдыхать туристы из разных стран, привлекают много денег: они активно тратятся на еду, отдых, развлечения, одежду и так далее.

Однако это также привлекает и мошенников, которые хотят нажиться на иностранцах. Поэтому важно знать об основных способах обмана туристов, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Изучив в открытых источниках отзывы казахстанцев об их опыте столкновения с уловками для туристов, мы решили поделиться самыми распространенными схемами обмана.

Мошенничество "у входа" в страну

Часто для туристов или приехавших по деловым вопросам иностранцев встречающая сторона заранее заказывает такси. Однако иногда им приходится самостоятельно искать способ добраться до гостиницы.

В подобных случаях возникает несколько видов рисков.

Самым распространенным обманом, связанным с такси, является требование слишком большой оплаты. Например, турист и таксист устно соглашаются о сумме поездки, но потом у пассажира начинают требовать значительно больше денег, угрожая полицией или расправой.

А в некоторых странах с высоким уровнем преступности туристов могут поджидать злоумышленники.

Так, когда отдыхающие отходят далеко от защищенной зоны в поисках авто (например, от аэропорта), то их встречают группы людей, которые, угрожая избиением, забирают все драгоценности и деньги.

Пассажир держит пустой кошелек
Пустой кошелек. Иллюстративное фото: ajr_images/Getty Images

Уловки во время отдыха

В местах скопления туристов обычно предлагается множество развлечений. Например, в Египте это могут быть катания на верблюде, а в других странах – на слонах, прочих животных или повозках.

При этом называется одна цена, но после того, как отдыхающего сажают на животное или транспорт, с него требуют гораздо больше денег за спуск – самостоятельно слезть с верблюда или слона оказывается довольно сложно.

Или мошенники отвозят катающегося на животном (транспорте) туриста подальше и затем отказываются отвезти его обратно, пока им не заплатят.

По последним сообщениям, в Турции сейчас распространена схема мошенничества, при которой перед туристом идет человек с набором для чистки обуви. Далее он якобы случайно роняет щетку и не замечает этого.

И если турист подберет ее, чтобы вернуть, то мошенник предложит в благодарность бесплатно почистить его обувь. Но как только чистка закончится, с отдыхающего начнут требовать деньги и будут угрожать полицией.

Навязанные покупки

Также распространенным способом отнять деньги у туристов являются навязанные траты.

Например, отдыхающим следует быть осторожными в местах общественного питания – в чеке за еду могут указать дополнительные заказы или услуги. А если заведение не предоставило меню и обозначило цены устно, то в итоге счет может оказаться в несколько раз больше.

Турист возмущен ценой за еду
Покупка уличной еды. Иллюстративное фото: twinsterphoto/Getty Images

Также широко распространены уловки с якобы бесплатными вещами. Это могут быть:

  • корм – отдыхающим предлагают хлеб или другую еду, чтобы они могли покормить птиц, но потом требуют за это деньги;
  • сувениры и талисманы – в некоторых странах туристам могут обманом завязать на руку "нитки удачи", за что также потом требуют крупные суммы денег и угрожают полицией.

Даже в развитых странах можно встретить подобные уловки.

Например, в США в крупных городах туристам предлагают бесплатно послушать музыку нового исполнителя и дают в руки диск. Но как только отдыхающий его принимает, тут же начинают требовать деньги и звонить в полицию, обвиняя в попытке избежать оплаты за товар.

Валютный обман

Серьезный риск для отдыхающих представляют неофициальные пункты обмена валюты.

В подобных местах туристам могут обменять деньги по крайне невыгодному курсу, оставляя их в убытке. А в некоторых случаях вовсе выдать фальшивые деньги.

Встречаются также схемы, когда мошенники представляются иностранцами и предлагают обменяться деньгами в качестве сувенира на память. Но в итоге их валюта оказывается фальшивой, а жертва отдает реальные деньги.

Подобные схемы обмана распространены во многих местах отдыха как в развитых, так и развивающихся странах.

Поэтому важно помнить об этом, быть внимательными и пользоваться только проверенными услугами в безопасных курортных зонах, чтобы не лишиться своих денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2024896-kak-mogut-obmanut-kazahstantsev-vo-vremya-otpuska-za-granitsey/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.