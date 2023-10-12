Семь туроператоров лишились лицензии в Казахстане

Семь туроператоров в Казахстане временно лишились возможности осуществлять деятельность из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей, передает Sputnik Казахстан.

Как рассказали в пресс-службе Минтуризма и спорта, ряд туроператоров в Казахстане лишили лицензии. Теперь им временно запретили осуществлять свою деятельность из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

В список вошли:

ТОО "Hajar.travel";

ТОО "Tanym Group";

ТОО "B&K Travel KZ";

ТОО "ТВВ тур";

ТОО "LS TOUR kz;

ТОО "Бархатный сезон";

ТОО "Sultan Hajj Travel".

"В связи с участившимися случаями жалоб со стороны граждан Казахстана на некачественно оказанные туристские услуги либо иные формы нарушения их конституционных прав, комитетом индустрии туризма усилены меры по профилактике нарушений и (или) восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан РК в сфере выездного и внутреннего туризма, включающие отзыв и прекращение действия лицензий туркомпаний, в том числе в судебном порядке", – пояснили в министерстве.

К слову, лицензии вышеупомянутых туроператоров лишили на полгода. Если в течение этого времени они не устранят нарушения, отмена их деятельности будет продлена.

Напомним, в июле этого года полиция предупредила казахстанских туристов о новом способе обмана мошенников. Сообщалось, что злоумышленники научились копировать популярные сайты по бронированию отелей и апартаментов. Мошенники обещали, что приобретенные у них туры обойдутся покупателям дешевле, и просили срочную предоплату.

В августе прошлого года в Минкультуры и спорта (сейчас Минкультуры и информации и Минтуризма и спорта) сообщали, что им поступили многочисленные жалобы на работу одной из туркомпаний. В ведомстве заявили, что данный туроператор привлекал потенциальных клиентов мошенническим путем.

В сентябре текущего года обманутые одной из турфирм казахстанцы потребовали привлечь к ответственности отечественных звезд, которые рекламировали эту компанию.

Также мы писали, как могут обмануть казахстанцев во время отпуска в другой стране.