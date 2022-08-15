Казахстанцев предупредили о мошенничествах среди туроператоров

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В Комитете индустрии туризма Министерства культуры и спорта сообщили о жалобах, которые поступают от казахстанцев на одну из туркомпаний. На официальном сайте ведомства отмечается, что данный туроператор привлекает потенциальных туристов мошенническим путем.

"В Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан поступают жалобы от туристов по фактам мошенничества со стороны турагентства ТОО "Fortune Travel", – говорится в сообщении комитета.

При этом, по словам пострадавших казахстанцев, данная компания продолжает предлагать свои услуги и "обманным путем привлекать иных потенциальных туристов".

"Вместе с тем, имеется судебное решение о признании совершения уголовного правонарушения директором ТОО "Fortune Travel" по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество – прим. ред.)", – отметили представители ведомства.

Казахстанцам настоятельно порекомендовали приобретать туристические путевки только у проверенных компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983279-kazahstantsev-predupredili-o-moshennichestvah-sredi-turoperatorov/