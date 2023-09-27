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Привлечь к ответственности казахстанских звезд потребовали жертвы турфирмы в Шымкенте

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Логотип турфирмы Kausar Travel
Логотип турфирмы Kausar Travel. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Шымкенте вчера вынесли приговор директору турфирмы, которая организовывала хадж в Мекку. Потерпевшими по делу проходили сразу 245 человек, передает сайт телеканала КТК.

Сумма ущерба обманутым казахстанцам составила 254 миллиона тенге. Эти деньги турфирме отдали люди, планировавшие посетить священные места в Мекке и Медине.

Как сообщает телеканал, туристическая компания, которая, как выяснилось в суде, работала без каких-либо документов, находила клиентов в Шымкенте, Алматы и Атырау. Людям предлагали путешествие по мусульманским святыням. Большинство пострадавших – пенсионеры. На свою мечту они копили не один год.

Вчера директора турфирмы Медета Муратбайулы признали виновным в мошенничестве и приговорили к шести годам тюрьмы.

"Так как он не признал свою вину, не раскаялся в содеянном, не возместил ущерб, причиненный уголовным правонарушением, вина подсудимого доказывается своими же показаниями. Он не отрицал, что он получил от 245 потерпевших указанную сумму.

Согласно обвинительному акту, показаниями потерпевших, показаниями свидетелей и вещественными доказательствами по делу", - пояснила судья Айнель Оракбаева.

Помимо тюремного заключения, он также должен вернуть потерпевшим 254 миллиона тенге. Вот только обманутые клиенты с приговором не согласны. Они требуют более сурового наказания, а еще просят привлечь к ответственности отечественных звезд, которые рекламировали эту турфирму.

"Об этой компании мы узнали, когда на странице Kausar Travel увидели ролик с нашими певцами и актерами. Артур, Аша Матай, Арман Конырбаев, Абай и его жена Жанель рассказывали, что летали бесплатно.

Нам рассказывали, что Абаю Асылхану даже подарили 14-й iPhone Pro Max. Мы хотим, чтобы таких певцов и актеров, как Мирас Жугунусов, Рустем, тоже привлекли к ответственности. Мы не согласны с приговором", - заявила потерпевшая Аружан Тлеубек.

Несколько дорогих иномарок, которые изъяли у осужденного, по решению суда будут проданы, а деньги распределят между клиентами турфирмы. Сам Муратбайулы тоже намерен обжаловать приговор.

Источник: КТК

Напомним, в январе этого года паломники из Шымкента сообщили, что не смогли вылететь в Мекку и Медину - десятки человек планировали посетить святые места, но рейсы откладывали, а после турфирма перестала выходить на связь.

Позже еще 10 алматинцев заявили, что заплатили компании от 500 тыс. тенге, но так и не улетели из страны.

В апреле прокуратура Шымкента сообщила, что в управление полиции Енбекшинского района с коллективным заявлением о мошенничестве обратились жители Шымкента о принятии мер в отношении директора туристического агентства Kausar Travel.

Вскоре директора данной турфирмы задержали и водворили в изолятор временного содержания.

К слову, об этом деле высказывался глава государства Касым-Жомарт Токаев. На заседании коллегии МВД президент заявил, поручил министерству наказать мошенников, обманувших казахстанских паломников

"Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть. Например, недавно одна турфирма, занимающаяся организацией паломничества, обманула группу законопослушных граждан. Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии.

Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей

МВД необходимо привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности в соответствии с законом. Если мы хотим построить справедливое общество, нам предстоит решить подобные проблемы", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038276-privlech-k-otvetstvennosti-kazahstanskih-zvezd-potrebovali-zhertvy-turfirmy-v-shymkente/

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