Ипотеку с первоначальным взносом в 0% предложил запустить в Казахстане депутат

Депутат Наурыз Сайлаубай на заседании мажилиса предложил внедрить в Казахстане новую ипотеку с 0% первоначального взноса, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос с новой ипотекой депутат Сайлаубай поднял в связи с тем, что, во время поездок по регионам многие казахстанцы, по его словам, жалуются на недоступность жилья в стране.

Он заявил, что доступность жилья по ипотечным программам является только кажущейся. На деле казахстанцы либо стоят в очередях, которые не двигаются, либо не имеют достаточного заработка, чтобы взять ипотеку.

"Условия жилищных программ должны быть изменены. Для социально уязвимых групп граждан, стоящих в очереди на жилье, необходимо предоставить ипотечный кредит без подтверждения платежеспособности под 2%.

При этом первоначальный взнос должен составлять 0% для квартир и с первичного, и со вторичного рынков. Также не должно быть ограничений на цену квартиры", - завил Сайлаубай.

Он добавил, что для молодежи до 35 лет также нужна новая ипотечная программа. Причем, должна быть общая для всех категорий, поскольку сейчас, по словам депутата, ипотеку взять могут лишь работники определенных сфер: здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы, правоохранительных органов, журналисты и т.д.

"Что касается молодежи, то им нужна общая программа с первоначальным взносом 5% и процентной ставкой 5%. Лучше создать одну общую, чем придумывать программы с разными названиями для каждого региона. Привлечь всех молодых людей в возрасте до 35 лет, имеющих стаж работы не менее 1 года в своем городе, никого не выделяя.

И надо убрать требование прописки. У кого может быть прописан человек без жилья? Мы говорим, что будущее страны в руках молодежи... Но какого будущего мы ожидаем для молодежи без жилья?", - добавил депутат.

По мнению мажилисмена, также должен быть снижен первоначальный взнос по ипотечной программе "9-20-25". Вместо 20% Сайлаубай предлагает сделать 10%, а также разрешить брать средства на "первоначалку" из ЕНПФ - как со своего счета, так и со счетов близких родственников. Процент по программе "9-20-25" Сайлаубай предложил снизить до 8%.

Напомним, в декабре прошлого года депутат Динара Шукижанова предложила разработать ипотечную программу для работников обрабатывающей отрасли.

В конце лета мы писали о том, что в Шымкенте запускается льготная ипотека под 5%. Новая региональная жилищная программа получила название "Qamqor", в рамках которой жилье себе могу приобрести врачи, медсестры, санитары, педагоги, воспитатели, няни, преподаватели вузов и колледжей, научные сотрудники НИИ, работники культуры и спорта, члены творческих союзов, журналисты, сотрудники государственных городских организаций и центров обслуживания населения, а также представители энергетической отрасли.

Со этого года в Казахстане также возможен запуск обновленной ипотечной программы "9-20-25". Запуск ипотеки конце прошлого года анонсировал премьер-министр Алихан Смаилов.

Мы также писали о том, что почти во всех регионах Казахстана молодые граждане могут оформить льготную ипотеку под 5%. Одно из основных условий - возраст заемщика до 35 лет включительно.

Информировали мы и о том, какие жилищные программы доступны неполным семьям в Казахстане. Подробнее со списком можно ознакомиться здесь.