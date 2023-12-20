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Новую ипотеку предложили разработать в Казахстане

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Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Разработать ипотечную программу для работников обрабатывающей отрасли предложила депутат Динара Шукижанова, выступая на на пленарном заседании мажилиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Динара Шукижанова в своем запросе на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра указала на нехватку специалистов в обрабатывающей отрасли.

"Наблюдается проблема оттока квалифицированных кадров в другие отрасли, такие как торговля, строительство, добыча. Причина в неконкурентоспособной оплате труда. Дефицит наблюдается на всех уровнях, начиная от рабочих до инженеров. Сегодня в обрабатывающем секторе работают 590 тыс. человек. Средняя зарплата работников отрасли составляет 415 тыс. тенге, что ниже по сравнению с другими отраслями", - заявила она.

Для сравнения Шукижанова привела примеры заработных плат специалистов в горнодобывающем секторе, где средняя зарплата составляет 757 тыс. тенге, в секторе информации и связи - 530 тыс. тенге, в строительстве - 484 тыс. тенге, в транспорте и складировании - 474 тыс. тенге.

"В качестве решения проблемы оттока кадров в другие отрасли и для повышения заинтересованности людей дальше работать на производствах, предлагаем разработку льготной ипотеки для работников обрабатывающей отрасли по аналогии с программой для военных "Әскери баспана", - заявила Динара Шукижанова.

Такие льготные программы, по данным депутата, успешно реализуется в Татарстане, которая максимально прилагает все усилия для повышения престижа производственных работников. Ведь доля промышленности в регионе составляет 44%.

"Предлагаем разработать жилищную программу для работников обрабатывающей отрасли - так называемая промышленная ипотека, с процентной ставкой от 6%, с первоначальным взносом от 15% от стоимости жилья.

Льготные ипотечные условия для работников обрабатывающей отрасли не только поспособствуют сохранению существующих компетенций в отрасли, но и значительно поднимут престиж производственных работников. Молодежь будет стремиться работать на заводах. Таким образом, мы сможем развить отечественную промышленность", - уверена депутат.

Напомним, в конце лета мы писали о том, что в Шымкенте запускается льготная ипотека под 5%. Новая региональная жилищная программа получила название "Qamqor", в рамках которой жилье себе могу приобрести врачи, медсестры, санитары, педагоги, воспитатели, няни, преподаватели вузов и колледжей, научные сотрудники НИИ, работники культуры и спорта, члены творческих союзов, журналисты, сотрудники государственных городских организаций и центров обслуживания населения, а также представители энергетической отрасли.

Со следующего года в Казахстане также возможен запуск новой ипотечной программы "9-20-25". Как рассказала в ноябре на брифинге глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, сейчас специалисты и эксперты банка проводят необходимые расчеты, после чего, возможно, будет запущена программа.

Мы также писали о том, что почти во всех регионах Казахстана молодые граждане могут оформить льготную ипотеку под 5%. Одно из основных условий - возраст заемщика до 35 лет включительно.

Информировали мы и о том, какие жилищные программы доступны неполным семьям в Казахстане. Подробнее со списком можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2051725-novuyu-ipoteku-predlozhili-razrabotat-v-kazahstane/

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