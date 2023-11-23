Когда запустят жилищную программу "9-20-25", рассказал Смаилов

Глава кабмина в кулуарах сената высказался о сроках запуска новой жилищной программы "9-20-25", а также рассказал, сколько казахстанцев смогут получить ипотеку по ней, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов заявил, что программу "7-20-25" поддерживает народ, но для его реализации нужны средства.

"Национальный банк установил лимит. И этого лимита недостаточно для удовлетворения спроса со стороны населения. И так как Нацбанк установил такой лимит, мы совместно с "Отбасы банком" и холдингом "Байтерек" сейчас разрабатываем еще одну собственную дополнительную программу. Это программа "9-20-25". Где условия таковы: при первоначальном взносе в 20% под 9% на 25 лет выдавать кредиты", – заявил премьер-министр.

По его словам, сейчас ведутся расчеты для запуска этой программы.

"Ежегодно на это необходимо будет 150 миллиардов тенге. В результате ипотеку смогут получить 8 тысяч семей или частных лиц. Для запуска программы нам необходимо выделить 100 миллиардов тенге с рынка и 50 миллиардов тенге из чистого дохода "Отбасы банка".

Таким образом, необходимо чтобы было два источника финансирования, чтобы выйти на ставку в 9%. Я думаю, что эта программа ориентирована на молодежь. Спрос на эту программу должен быть высоким. Скоро (запустим – прим. ред.). Нам нужен минимум 1 месяц. В следующем году будет программа", – резюмировал глава кабмина.

Напомним, что слухи о новой жилищной программе "9-20-25" начали недавно распространяться среди казахстанцев.

На прошлой неделе глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова высказалась об открытии в Казахстане новой ипотечной программы "9-20-25". Отмечается, что условия будут известны в 2024 году.