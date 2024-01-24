Больше автобусов будет курсировать по популярному маршруту в Алматы

В Алматы полностью обновили подвижной состав маршрута №92. При этом на линию добавили еще несколько единиц транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"Плановый выход на маршруте сообщением мкр. Мамыр-1 – мкр. Альмерек составляет 22 единицы. Однако автобусы часто совершали сход с линии по техническим причинам, из-за чего происходил разрыв в интервале движения.

Ввиду этого Управлением городской мобильности принято решение об обновлении подвижного состава с увеличением количества автобусов до 25 единиц. Это позволит обеспечить регулярность и сократить планируемый интервал с 10 до 8 минут", – заверили в акимате.

По данным ведомства, новые низкопольные 12-метровые автобусы на газе марки Golden Dragon оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования, видеонаблюдения и др. Общая вместимость автобусов – 113 мест, из них 28 – посадочных.

Старые же автобусы будут включены в резервный состав парка.

Напомним, в начале января стало известно, что пять автобусных маршрутов будут курсировать под новым номером в Алматы – два из них действуют только в школьный период.

При этом в конце декабря сообщалось, что на самые загруженные маршруты в Алматы добавят полтысячи новых автобусов.

В январе в числе прочих запланировано усиление маршрутов №63, №28, №14, №92, №120, №120а, №79, №50.

А еще раньше аким города Ерболат Досаев сообщил, что с 2024 года в Алматы планируется ввести запрет на закуп дизельных автобусов частными перевозчиками.

Кроме того, в начале декабря алматинцы жаловались на переполненные автобусы и их долгое ожидание.

"Страшно долго. Они идут через 20-30 минут, а потом – через 3-5 минут. Неравномерно ездят. И когда раньше на 66-м ездила, тоже так же. Если бы они вовремя ездили, такой толкучки бы не было. Я стараюсь пораньше выходить. Сейчас студенты набираются, будет страшная толкучка", – говорила одна из жительниц мегаполиса.