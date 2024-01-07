Пять автобусных маршрутов будут курсировать под новым номером в Алматы
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В Алматы изменили номера повторяющихся автобусных маршрутов, теперь они будут курсировать под новой нумерацией, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.
По данным Управления городской мобильности Алматы, чтобы избежать дублирования в нумерации, изменены номера следующих маршрутов:
- №20а изменен на №58;
- №104а изменен на №139;
- №115а маршрут изменен на №136;
- №125а маршрут изменен на №143ш (действует в период школьного сезона);
- №133а маршрут изменен на №144ш (действует в период школьного сезона).
Также напомним, в конце декабря сообщалось, что на самые загруженные маршруты в Алматы добавят полтысячи новых автобусов.
В январе в числе прочих запланировано усиление маршрутов №63, №28, №14, №92, №120, №120а, №79, №50.
А еще раньше аким города Ерболат Досаев сообщил, что с 2024 года в Алматы планируется ввести запрет на закуп дизельных автобусов частными перевозчиками.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054238-pyat-avtobusnyh-marshrutov-budut-kursirovat-pod-novym-nomerom-v-almaty/