Пять автобусных маршрутов будут курсировать под новым номером в Алматы

В Алматы изменили номера повторяющихся автобусных маршрутов, теперь они будут курсировать под новой нумерацией, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

По данным Управления городской мобильности Алматы, чтобы избежать дублирования в нумерации, изменены номера следующих маршрутов:

№20а изменен на №58;

№104а изменен на №139;

№115а маршрут изменен на №136;

№125а маршрут изменен на №143ш (действует в период школьного сезона);

№133а маршрут изменен на №144ш (действует в период школьного сезона).

Также напомним, в конце декабря сообщалось, что на самые загруженные маршруты в Алматы добавят полтысячи новых автобусов.

В январе в числе прочих запланировано усиление маршрутов №63, №28, №14, №92, №120, №120а, №79, №50.

А еще раньше аким города Ерболат Досаев сообщил, что с 2024 года в Алматы планируется ввести запрет на закуп дизельных автобусов частными перевозчиками.