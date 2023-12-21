Дизельные автобусы планируют запретить в Алматы

Об изменениях в работе общественного транспорта Алматы рассказал аким южной столицы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК, передает корреспондент NUR.KZ.

В текущем году автобусный парк города обновлен на 1 150 экологически чистых автобусов, сообщил аким Алматы.

"С 2024 года планируется ввести запрет на закуп дизельных автобусов частными перевозчиками.

Впервые за последние 11 лет приобретено 100 троллейбусов, в 2024 году планируется приобрести еще 100 единиц, которые позволят обновить троллейбусный парк на 100%", - сообщил Ерболат Досаев.

Ранее жители Алматы жаловались на переполненные автобусы, на ожидание которых они тратят больше времени, чем на саму поездку.

Также в Алматы в 2025 году будет открыта новая станция метро, об этом рассказал заместитель акима города Аскар Амрин на внеочередной XII сессии маслихата.