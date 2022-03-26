Полицейские Нур-Султана надели новую форму (фото, видео)

Столичные полицейские в новой форме. Фото: polisia.kz

На официальном медиа-портале МВД Polisia.kz появились фото с новой формой казахстанских полицейских. Одними из первых ее примерили столичные правоохранители.

В своем послании народу президент Касым-Жомарт Токаев представил ряд реформ, по его мнению, способных вывести страну на новый этап развития.

В МВД доложили о работе по исполнению поручений президента.

"В рамках поручения главы государства реализуется пилотный проект "Казахстанская сервисная модель полиции". На основе оптимизации процессов создается модель "Эффективный участковый". В целях реализации принципа "полиции шаговой доступности" ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия. В рамках концепции "Слышащего государства" проводится планомерная работа по внедрению и развитию цифровых инноваций", – говорится в сообщении министерства.

Столичные полицейские в новой форме. Фото: polisia.kz

Один из следующих шагов к изменениям стал переход сотрудников на новую форму одежды. Основной акцент, как отметили в МВД, здесь сделан на создание максимально удобной и комфортной для полицейских одежды с учетом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также мирового опыта.

"Линейка новой формы с учетом службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских и сотрудников наружных служб. Отдельная форма разработана для участковых инспекторов полиции.

Металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарды – заменены на текстильные. При этом особое внимание уделено светоотражающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге", – пояснили в МВД.

Столичные полицейские в новой форме. Фото: polisia.kz

В ходе смотра руководство проверило готовность сотрудников к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундированием.

"Новая форма заметно отличается от предыдущей. Главное, что она очень комфортная и удобная для несения службы.

Участковый инспектор служит народу и обществу, тесно работает с населением, занимаясь профилактикой и выявлением правонарушений. Также работаем с возможным задержанием преступника.

Для этого должна быть соответствующая одежда. В новой форме это все предусмотрено", – отметил участковый района Сарыарка УПП №66 Нурдаулет Танатаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962260-politseyskie-nur-sultana-nadeli-novuyu-formu-foto-video/