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Новый дизайн формы и погонов для военных обсуждают в Казахстане: как они будут выглядеть

Опубликовано:

Военнослужащие Казахстана
Военнослужащие. Иллюстративное фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Новый фасон, предлагаемые расцветки спецодежды военнослужащих вынесены на обсуждение в Казахстане. Соответствующий проект приказа Минобороны опубликован на сайте "Открытые НПА".

На сайте опубликован проект закона "Об утверждении фасона и расцветки специальной формы одежды, знаков различия и нашиваемых знаков отличия к ней, нарукавных знаков различия к парадной, повседневной, полевой и специальной форме одежды, обозначающих принадлежность к органам военного управления, соединениям, частям, военным учебным заведениям, нашиваемых знаков для классных специалистов".

Таким образом, Министерством обороны вынесен на обсуждение новый фасон, расцветка, а также погоны для различного вида военной формы для казахстанских военнослужащих.

Отмечается, что спецодежда для военнослужащих будет разделена на летнюю, две демисезонные и зимнюю. Так, специальная форма одежды летного состава авиации вооруженных сил будет оливкового цвета.

Предлагаемые новые формы казахстанских военных
Зимняя и летняя формы одежды летного состава авиации ВС. Фото: эскизы с проекта приказа Минобороны

Форма военных
Зимняя форма мужчин-военных и летняя форма женщин - военных. Фото: эскизы с проекта приказа Минобороны

Форма одежды летного состава авиации (кроме военнослужащих - женщин) ВС, совершающих вылеты в зарубежье, будет черного цвета.

Спецформа одежды наземных авиационных специалистов по обслуживанию авиационной техники, обеспечению полетов ВС предлагается темно-синего цвета.

Форма военных
Зимняя и летняя спецформы одежды наземных авиационных специалистов. Фото: эскизы с проекта приказа Минобороны

Нарукавные знаки различия на формах военных
Нарукавные знаки различия на формах военных: эскизы с проекта приказа Минобороны

Публичное обсуждение проекта закона продлится до 16 января.

Подробнее с предлагаемым дизайном военной формы можно ознакомиться здесь.

Напомним, в июне прошлого года президенту Токаеву представили новую форму Национальной гвардии и туристической полиции.

Также в июле МЧС по поручению Токаева приступило к разработке обновленной формы для пожарных и спасателей.

Ранее новую форму на себя также примерили казахстанские полицейские. Первыми из них - столичные стражи порядка. Отмечается, что основной акцент в новых формах был сделан на создание максимально удобной и комфортной для полицейских одежды с учетом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также мирового опыта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054099-novyy-dizayn-formy-i-pogonov-dlya-voennyh-obsuzhdayut-v-kazahstane-kak-oni-budut-vyglyadet/

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