Новую форму для казахстанских пожарных и спасателей поручил разработать глава МЧС

Пожарные. Иллюстративное фото: facebook.com/qrtjm

Сегодня глава МЧС Сырым Шарипханов поручил приступить к разработке обновленной формы для пожарных и спасателей, передает официальный сайт ведомства.

По информации ведомства, на аппаратном совещании министр по ЧС Сырым Шарипханов поручил профильным структурным подразделениям МЧС приступить к разработке обновленной формы для пожарных и спасателей.

"В соответствии с поручением министра будет создана рабочая группа из ответственных сотрудников, которая учтет все предложения рядовых пожарных и спасателей по созданию комфортной и функциональной спецодежды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая группа также изучит лучшие мировые практики в этом направлении.

"Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы часто проходят в сложнейших условиях для личного состава. В этой связи форма должна быть как удобной, так и функциональной. Наша задача – обеспечить спасателям максимальный комфорт при выполнении своих функциональных обязанностей. Эта же тактика должна касаться обеспечения их современной спасательной техникой", – сказал министр.

Напомним, Сырым Шарипханов был назначен на должность главы МЧС РК 10 июня текущего года. В тот же день президент Казахстана своим указом освободил Юрия Ильина от должности министра по чрезвычайным ситуациям, который занимал этот пост с сентября 2020 года.

Шарипханов является доктором технических наук. В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.

До последнего назначения был начальником Академии гражданской защиты имени Габдуллина МЧС РК.

На прошлой неделе Токаев принял в Акорде нового министра по ЧС.

Главе государства было доложено о предстоящей трансформации МЧС и проведении активных работ по формированию в обществе культуры безопасности. Как сообщил министр, в условиях увеличения количества и масштабов чрезвычайных ситуаций предусматривается переориентация государственной системы гражданской защиты с ликвидации ЧС на их предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028938-razrabotat-novuyu-formu-dlya-pozharnyh-spasateley-poruchil-glava-mchs/