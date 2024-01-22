"Природа отомстит человеку": блогер из Актау показал еще более обмелевший Каспий (видео)

Блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев поделился кадрами мелеющего Каспия. Он выразил мнение, что не стоит себя успокаивать текущей ситуацией с морем, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети Сарсенбаева.

Кадрами мелеющего Каспия вновь поделился блогер Азамат Сарсенбаев.

"С каждым годом Каспий все больше уходит от берегов нашего города.

Честно говоря, меня не волнует то, что говорят "эксперты" с успокаивающим видом, что якобы Каспий вернется на свои исходные позиции, что это цикличное явление, что в 1970-х было хуже и так далее.

Я и все мы живем в настоящее время, мы свидетели событий, которая напрямую касаются всех нас прямо сейчас. И прямо сейчас не время молчать и успокаивать себя тем, что природа сама о себе позаботится", – выразил Сарсенбаев мнение под видео.

Некоторые из казахстанцев согласились с ним.

"Море уходит", "Интересно, это природное явление или человеческий фактор?", "Возможно, это и цикличное явление, возможно, и нет. Когда-то природа отомстит человеку", "Вчера стоял на этом месте. Наш Каспий – хороший собеседник. Да, жаль, что уходит", – гласят комментарии под видео.

В прошлом году блогер побывал в селе Жанбай Атырауской области и снял видеоролик, где показал, как далеко ушло Каспийское море от села.

Недавно Сарсенбаев приютил в своей квартире птенцов фламинго, отбившихся от стаи. Сообщалось, что его за это могут наказать. На помощь пришел зоопарк в Алматы – птиц было решено направить в южную столицу. Однако позже стало известно, что один из птенцов не пережил дорогу. Блогер написал, что чувствует и свою вину за это.

Второго птенца благополучно доставили в Алматы.