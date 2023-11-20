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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Даже берега не видно": жители села близ Каспия обеспокоены обмелением

Опубликовано:

Лодка на заброшенной территории
Берег Каспия со стороны села Жанбай. Фото: скрин видео

Мангистауский блогер Азамат Сарсенбаев побывал в селе Жанбай Атырауской области и снял видеоролик, где показал, как далеко ушло море от села, передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогер опубликовал видеоролик и поделился постом, в котором рассказывает, что Жанбай - село рыбацкое, в котором основная часть населения живет за счет ловли рыбы в Каспийском море.

"В конце 90-х поселок хотели перенести из-за угрозы затопления Каспийским морем, но в последние 20 лет море отошло от села настолько далеко, что даже берега не видно…" - отмечает блогер.

Азамат Сарсенбаев отмечает также, что по словам местных жителей, вода из года в год только отходит от села.

"Казахстанская часть Каспийского моря очень сильно уязвима от фактора обмеления. Очень страшно от вида сломанных катеров и лодок, бесхозно лежащих в степи…. " - делится в своем посте блогер.

Весной этого года в Минэкологии рассказали, почему мелеет Каспий. Директор Департамента экологической политики и устойчивого развития Акзан Ширанов рассказал, что уровень каспийского моря подвержен многолетним колебаниям. За последние 120 лет он менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29. С 1978 года было повышение уровня и, начиная с 2006 года, идет обмеление.

Летом масштабы обмеления Каспия показали из космоса.

Казахстанские специалисты провели космический мониторинг состояния Каспийского моря на основе данных съемки из космоса в течение 15 лет, начиная с 2008 года. По данным дистанционного зондирования Земли, за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась – на 7,1 %.

В "Қазақстан Ғарыш Сапары" представили динамику изменения площади водного зеркала в период с 2008 по 2023 годы в пределах границы Казахстана. Отмечается, что обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи Атырау (дельта реки Жайык).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046664-dazhe-berega-ne-vidno-zhiteli-sela-bliz-kaspiya-obespokoeny-obmeleniem/

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