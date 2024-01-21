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Выпало 40 см: как очищают Алматы после снегопада, показали в акимате (видео)

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Снегоуборочные работы в Алматы
Снегоуборочные работы в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы за несколько дней выпало 40 см снега. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Как мегаполис очищают от снега, показали в акимате Алматы, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата, в Алматы в общей сложности вывезено 3750 рейсов самосвалов снега.

"В период с 17 по 20 января в городе Алматы выпало 40 см снега. 21 января продолжаются работы по массовому вывозу снега на улицах и тоннелях транспортных развязок силами 26 погрузчиков и 66 самосвалов. По состоянию на 12:00 вывезено 37,5 тыс.кубометров снега, что соответствует 3750 рейсам самосвалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные работы по вывозу снега производятся в ночной период, в связи с уменьшением движения автотранспорта и количества припаркованных у обочин машин.

Днем на улицах города работают 487 единиц спецтехники и 1125 дорожных рабочих. Почти две сотни единиц малогабаритной тротуароуборочной техники очищают тротуары и меса общего пользования.

Спецтехника
Алматы очищают от снега. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме этого, в акиматах районов Алматы организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Ранее мы сообщали о том, что сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем составит -6 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Завтра, 22 января, без осадков. Температура воздуха ночью -14…-16, днем -3…-5 градусов мороза.

Напомним, ранее мы писали, что после сильного снегопада, засыпавшего улицы города и вызвавший пробки в десять баллов, горожане остались недовольны работой местных властей и коммунальных служб.

Позже аким Алматы Ерболат Досаев ответил на критику по поводу уборки города от снега. Он заверил, что работу в этом направлении власти будут улучшать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056612-vypalo-40-sm-kak-ochischayut-almaty-posle-snegopada-pokazali-v-akimate-video/

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