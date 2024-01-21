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В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыты участки автодорог

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Пустая дорога, заснеженные деревья
Зимняя дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

Ограничение движения введено в связи с ухудшением погодных условий на 10 участках автодорог в четырех областях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.

В Telegram-канале компании сообщили, что введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог республиканского значения в 4  областях. Это связано с ухудшением погодных условий (метель, дождь со снегом, ветер, туман).

В настоящее время ограничение действует:

Актюбинская область - 2 участка

1. "Актобе-Атырау-Астрахань" км. 255-330, уч. с. Карауылкелды - гр.Атырауской обл. - 75 км.

2. "Актобе-Атырау-Астрахань" км. 185-255, уч. п.Шубаркудук-с. Карауылкелды. - 70 км.

Метель, ограничение видимости.

Жамбылская область - 1 участок

1. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) - 79 км. Дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости.

Область Жетысу – 1 участок

«Ушарал-Достык» км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык - 100 км. Туман, ограничение видимости.

Западно-Казахстанская область – 6 участков

1. "Уральск-Таскала-гр.РФ" км. 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ - 100 км.

2. "Атырау-Уральск" 375-492 км уч. п.Чапаево-г.Уральск. - 117км.

3. "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" км. 0-213 уч. п. Чапаево-п.Казталовка. - 213 км.

4. "Казталовка-Жанибек-гр.РФ" км. 0-158 уч. п.Казталовка-п.Жанибек. - 158км.

5. "Подстепное-Федоровка гр. РФ" км. 0-36 уч. п. Подстепное-п. Федоровка - 36 км. Ветер, метель, ограничение видимости, дождь при минусовой температуре.

6. "Самара-Шымкент" км. 195-246, уч. гр.РФ-г.Уральск. - 51 км. В связи с ухудшением погодных условий в России.

На текущий час, по данным пресс-службы компании, на автодорогах республиканского значения задействовано 289 единиц техники и 460 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в ряде областей Казахстана сегодня, 21 января, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Ожидаются туман, гололед, а также порывы ветра.

Что делать, оказавшись вдалеке от населенных пунктов в метель?

Как предупреждают казахстанские спасатели, зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:

  1. Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
  2. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
  3. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
  4. Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
  5. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
  6. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
  7. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056606-v-chetyreh-oblastyah-kazahstana-iz-za-nepogody-zakryty-uchastki-avtodorog/

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