"Не будем говорить, что все плохо": Досаев ответил на критику по уборке снега в городе
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Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района ответил на критику по поводу уборки города от снега, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналист задал вопрос, почему плохо убираются тротуары, дороги и дворы от снега.
"С учетом 27-сантиметрового снега, который позавчера выпал, мы отрабатываем, магистральные улицы очистили, остановочные проемы, которые необходимы, почищены, тротуары добиваем. Это нормальная работа, как и везде.
Я могу сравнить с моими коллегами, у которых ситуация гораздо хуже, и в Алматы ситуация управляется, мы не говорим, что она идеальная. Но в общем я объезжаю город после снега, смотрю как убирается", - ответил аким.
Он рассказал, что проехал по Суюнбая - проезды есть и на остановках люди есть.
"Вчера в 8 утра, когда снег закончился, начали убирать, понятно, что мы не везде успели. Но в течение дня, чтобы не создавать пробки и чтобы техника не баррикадировала улицы, они вышли и необходимые объемы вывозятся", - добавил аким.
По его словам, за ночь вывезли более 10 тысяч кубов снега из города.
"Работу будем улучшать. Давайте не будем говорить, что все плохо", - заявил аким.
Что касается дворов, то аким отметил, что работа начата с прошлого года, а реализация намечена на этот год.
Напомним, ранее горожане раскритиковали качество уборки улиц от снега.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056166-ne-budem-govorit-chto-vse-ploho-dosaev-otvetil-na-kritiku-po-uborke-snega-v-gorode/