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"Не будем говорить, что все плохо": Досаев ответил на критику по уборке снега в городе

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Коммунальщики убирают снег
Уборка снега. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района ответил на критику по поводу уборки города от снега, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист задал вопрос, почему плохо убираются тротуары, дороги и дворы от снега.

"С учетом 27-сантиметрового снега, который позавчера выпал, мы отрабатываем, магистральные улицы очистили, остановочные проемы, которые необходимы, почищены, тротуары добиваем. Это нормальная работа, как и везде.

Я могу сравнить с моими коллегами, у которых ситуация гораздо хуже, и в Алматы ситуация управляется, мы не говорим, что она идеальная. Но в общем я объезжаю город после снега, смотрю как убирается", - ответил аким.

Он рассказал, что проехал по Суюнбая - проезды есть и на остановках люди есть.

"Вчера в 8 утра, когда снег закончился, начали убирать, понятно, что мы не везде успели. Но в течение дня, чтобы не создавать пробки и чтобы техника не баррикадировала улицы, они вышли и необходимые объемы вывозятся", - добавил аким.

По его словам, за ночь вывезли более 10 тысяч кубов снега из города.

"Работу будем улучшать. Давайте не будем говорить, что все плохо", - заявил аким.

Что касается дворов, то аким отметил, что работа начата с прошлого года, а реализация намечена на этот год.

Напомним, ранее горожане раскритиковали качество уборки улиц от снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056166-ne-budem-govorit-chto-vse-ploho-dosaev-otvetil-na-kritiku-po-uborke-snega-v-gorode/

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