Снегопад в Алматы, морозы - в Астане: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 21 января. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем составит -6 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем ожидается -11 градусов, ночью температура снизится до -25 градусов. Скорость ветра – 3,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,6 м/с.