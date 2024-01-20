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Опубликован прогноз по снегопаду в выходные в Алматы

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Снегопад в Алматы
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В южной столице продолжают убирать снег, выпавший за ночь. Осадки при этом продолжатся, пусть и несильные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В Алматы продолжаются работы по уборке и вывозу снега. Вот какие цифры приводят в городской администрации:

"В дневной период задействованы 423 единицы спецтехники и 1008 дорожных рабочих. С начала снегопада произведена посыпка 2270 тонн противогололедных материалов. Усилены работы по механизированной очистке тротуаров, мест общего пользования. Продолжается ручная уборка остановок общественного транспорта и надземных переходов.

Силами 22 погрузчиков и 72 самосвалов продолжается вывоз снега. По состоянию на 15:00 вывезено 28 240 м³, что соответствует 2820 рейсам самосвалов. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ".

Снег убирают на улицах Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

По прогнозу ГКП "Казгидромет":

  • 20 января днем временами ожидается слабый снег до 19:00, высотой до 0,5 мм; температура воздуха днем составит -4…-6 градусов мороза;
  • 21 января, во второй половине ночи, временами ожидается слабый снег высотой до 1 мм, днем – временами слабый снег высотой до 1 мм; температура воздуха ночью составит -10…-12 градусов, днем – в районе -6…-8 градусов мороза.
Снег убирают на улицах Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сегодня утром в акимате сообщили, что по состоянию на 08:00 в Алматы выпало 8 см снега. На тот момент из города уже было вывезено 24224 м³ снега, что соответствует 2422 рейсам самосвалов.

За день до этого администрация Алматы, обращаясь к горожанам в связи с ожидаемым снегопадом, рассказала, куда можно пожаловаться на некачественную уборку снега на проезжей части, тротуарах и местах общественного пользования. Для этого нужно написать обращение на номер в WhatsApp +7 (706) 689 8898.

Тогда же синоптики "Казгидромета", озвучивая прогноз на конец недели, пообещали для жителей юго-восточных регионов неустойчивую погоду: выпадение снега, временами – сильного снега, и усиление ветра с низовой метелью. Ожидаемая температура – в районе -13...-22 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056555-opublikovan-prognoz-po-snegopadu-v-vyhodnye-v-almaty/

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