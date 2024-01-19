Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Морозы больше 30 градусов пообещали в Казахстане в выходные

Опубликовано:

Заснеженное поле
Мороз. Иллюстративное фото: NataliaSokko / Getty Images

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие дни, 20-22 января, в Казахстане. Жителей ряда регионов предупредили о похолодании, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в ближайшие дни циклон из районов Восточной Европы будет медленно теснить сибирский антициклон. Циклон вначале заденет западную часть республики, где начнутся снегопады и усиление ветра с метелью.

А вот на севере, востоке, юге и в центре страны ждет спокойное окончание недели, где ожидается преимущественно погода без осадков.

В то же время на юго-востоке Казахстана, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, прогнозируется неустойчивая погода: выпадение снега, временами сильного снега и усиление ветра с низовой метелью.

Температура воздуха:

  • ночью на западе страны понизится до -7...-15 градусов;
  • на северо-западе, севере и в центре - ослабление до -15...-23 градусов;
  • на юге повышение - до -5...-13 градусов;
  • на востоке - понижение до -22...-31 градуса;
  • на юго-востоке - до -13...-22 градусов.

Напомним, что на востоке Казахстана выпало три месячные нормы снега. Начало года для Восточно-Казахстанской области ознаменовалось рекордным количеством снега. В одном из районов области даже ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за обильных осадков.

А в Алматы выставлены блокпосты в горах для ограничения доступа в зону лавинного риска. Синоптики выпустили штормовое предупреждение о лавинной опасности из-за неустойчивого состояния снежного покрова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056379-morozy-bolshe-30-gradusov-poobeschali-v-kazahstane-v-vyhodnye/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.