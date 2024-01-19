Морозы больше 30 градусов пообещали в Казахстане в выходные

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие дни, 20-22 января, в Казахстане. Жителей ряда регионов предупредили о похолодании, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в ближайшие дни циклон из районов Восточной Европы будет медленно теснить сибирский антициклон. Циклон вначале заденет западную часть республики, где начнутся снегопады и усиление ветра с метелью.

А вот на севере, востоке, юге и в центре страны ждет спокойное окончание недели, где ожидается преимущественно погода без осадков.

В то же время на юго-востоке Казахстана, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, прогнозируется неустойчивая погода: выпадение снега, временами сильного снега и усиление ветра с низовой метелью.

Температура воздуха:

ночью на западе страны понизится до -7...-15 градусов;

на северо-западе, севере и в центре - ослабление до -15...-23 градусов;

на юге повышение - до -5...-13 градусов;

на востоке - понижение до -22...-31 градуса;

на юго-востоке - до -13...-22 градусов.

Напомним, что на востоке Казахстана выпало три месячные нормы снега. Начало года для Восточно-Казахстанской области ознаменовалось рекордным количеством снега. В одном из районов области даже ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за обильных осадков.

А в Алматы выставлены блокпосты в горах для ограничения доступа в зону лавинного риска. Синоптики выпустили штормовое предупреждение о лавинной опасности из-за неустойчивого состояния снежного покрова.