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Снегопад пообещали жителям одного из мегаполисов Казахстана

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Девушка в шапке и шарфе гуляет по парку
Девушка с шарфом. Иллюстративное фото: Paulo Amorim / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 20 января: в одном из трех городов ожидается снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В Алматы сегодня, согласно прогнозу, ожидается снегопад. Температура днем составит в районе -2 градусов, а ночью – опустится до -8-ми. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачность. Днем температура достигнет отметки -17 градусов, а ночью – снизится до -27 градусов. Скорость ветра – 2,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшая облачность. Днем столбики термометров установятся на отметке 0 градусов, ночью же температура опустится до -6-ти. Скорость ветра будет на уровне 1,6 м/с.

По поводу сильного снегопада в Алматы власти города предупреждали еще накануне. Подчеркивалось, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056515-snegopad-poobeschali-zhitelyam-odnogo-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Руслан Черкашин

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Снегопад пообещали жителям одного из мегаполисов Казахстана
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