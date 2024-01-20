В Алматы за ночь выпало 8 см снега – и это еще не конец

За ночь с улиц Алматы убрали 24 тыс. куб. м снега, или 2,4 тысячи рейсов самосвалов, но снег еще продолжит идти, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Как сообщил акимат в субботу утром, с 01:30 в Алматы началось выпадение снега – и он еще продолжит идти в течение дня с перерывами. По состоянию на 08:00 в городе выпало 8 см.

Также власти города подробно рассказали, какие силы и в каком количестве были задействованы для уборки снега.

"С начала снегопада силами 146 пескоразбрасывателей производится подсыпка улиц противогололедными материалами. Использовано 2033 тонны. С 05:30 проводится сгребание снега силами 13 колонн в сопровождении дежурных машин дорожной полиции. С 06:00 организованы работы по механизированной очистке тротуаров, мест общего пользования. Производится ручная уборка остановок общественного транспорта и надземных переходов.

В ночной период на вывозе снега работало 27 снегопогрузчиков и 75 самосвалов. После снегопада 17 января по состоянию на 08:00 вывезено 24224 м³ снега, что соответствует 2422 рейсам самосвалов. Ночной выход техники составил 436 единиц и 219 дорожных рабочих. С 08:00 задействовано 423 единицы спецтехники и 1008 дорожных рабочих.

В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", – говорится в докладе управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы, подчиненном акимату.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в первой половине дня временами будет идти снег. Сила ветра составит 2-7 м/с, температура воздуха днем – в районе -3…-5 градусов.