Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

О сильном снегопаде предупредили алматинцев. Коммунальные службы наготове

Опубликовано:

Мужчина выгуливает собаку
Снегопад. Иллюстративное фото: Grant Faint/Getty Images

Акимат Алматы переводит все коммунальные службы на усиленный режим работы в связи с ожидаемым в городе сильным снегопадом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

По информации пресс-службы мегаполиса, на территории Алматы сегодня ночью температура воздуха упадет до -6…-8°С, а с 04:00 до обеда ожидается небольшой снег высотой до 4 см.

В акимате предупреждают, что на дорогах и тротуарах могут образоваться накаты и гололедица.

"Днем 20 января - переменная облачность, ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура воздуха -3…-5°С.

Коммунальные службы города Алматы переведены на усиленный режим работы. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", - говорится в сообщении гооракимата.

Отмечается также, что днем 20 января в очистке дорог города будет задействовано 412 единиц спецтехники и 1120 дорожных рабочих. Ночью запланирован выход 436 спецтехники и 219 дорожных рабочих.

Кроме этого, для вывоза снега будет задействовано 123 единиц спецтехники, в том числе 27 снегопогрузчиков, 75 самосвалов, 11 тракторов, 10 автогрейдеров и 156 дорожных рабочих, а до начала снегопада на местах дислокаций будут дежурить 146 пескоразбрасывателей.

Алматинцев просят в случае некачественной уборки снега на проезжей части, тротуарах и местах общественного пользования написать обращение на WhatsApp +7 (706) 689 8898.

Сегодня мы сообщали, что мороз и снегопад ожидаются в казахстанских мегаполисах. В Алматы, в частности, прогнозировалась облачная погода. По данным синоптиков, ночью температура опустится до -14 градусов, а скорость ветра составит 3,2 м/с.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
  • если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Как избежать травм при гололеде

  • одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
  • обходите места, покрытые льдом;
  • если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
  • двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
  • при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
  • не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
  • воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056493-o-silnom-snegopade-predupredili-almatintsev-kommunalnye-sluzhby-uzhe-nagotove/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.