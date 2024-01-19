О сильном снегопаде предупредили алматинцев. Коммунальные службы наготове

Акимат Алматы переводит все коммунальные службы на усиленный режим работы в связи с ожидаемым в городе сильным снегопадом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

По информации пресс-службы мегаполиса, на территории Алматы сегодня ночью температура воздуха упадет до -6…-8°С, а с 04:00 до обеда ожидается небольшой снег высотой до 4 см.

В акимате предупреждают, что на дорогах и тротуарах могут образоваться накаты и гололедица.

"Днем 20 января - переменная облачность, ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура воздуха -3…-5°С.

Коммунальные службы города Алматы переведены на усиленный режим работы. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", - говорится в сообщении гооракимата.

Отмечается также, что днем 20 января в очистке дорог города будет задействовано 412 единиц спецтехники и 1120 дорожных рабочих. Ночью запланирован выход 436 спецтехники и 219 дорожных рабочих.

Кроме этого, для вывоза снега будет задействовано 123 единиц спецтехники, в том числе 27 снегопогрузчиков, 75 самосвалов, 11 тракторов, 10 автогрейдеров и 156 дорожных рабочих, а до начала снегопада на местах дислокаций будут дежурить 146 пескоразбрасывателей.

Алматинцев просят в случае некачественной уборки снега на проезжей части, тротуарах и местах общественного пользования написать обращение на WhatsApp +7 (706) 689 8898.

Сегодня мы сообщали, что мороз и снегопад ожидаются в казахстанских мегаполисах. В Алматы, в частности, прогнозировалась облачная погода. По данным синоптиков, ночью температура опустится до -14 градусов, а скорость ветра составит 3,2 м/с.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Как избежать травм при гололеде

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.