Портрет Назарбаева убрали со станции метро в Алматы

На одной из станций метро в Алматы убрали портрет бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В пресс-службе городского метрополитена прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Ряд казахстанских СМИ сообщили о том, что портрет экс-президента Нурсултана Назарбаева, висевший на станции "Алмалы" алматинского метро, был снят.

Вместе с этим фотографию витража без портрета первого президента опубликовала журналистка Евгения Морозова в .

Ситуацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе городского метрополитена.

"Картина была демонтирована в связи с тем, что рамка и стекло были разбиты", – говорится в ответе представителей метрополитена Алматы.

Напомним, недавно в Астане демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву с территории Национального университета обороны. В Минобороны подтвердили информацию, напомнив, что учебное заведение было ранее переименовано с "Национального университета обороны имени первого президента РК – Елбасы" на "Национальный университет обороны РК".

"В связи с этим было принято решение переместить и установить памятник первого президента РК, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК", – говорилось в сообщении ведомства.

Также в МО добавили, что памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства.

В конце декабря спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что на повестке дня не стоит вопрос о том, стоит ли убрать имя экс-президента Нурсултана Назарбаева из числа авторов гимна Казахстана.