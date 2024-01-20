Портрет Назарбаева убрали со станции метро в Алматы
Опубликовано:
На одной из станций метро в Алматы убрали портрет бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В пресс-службе городского метрополитена прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.
Ряд казахстанских СМИ сообщили о том, что портрет экс-президента Нурсултана Назарбаева, висевший на станции "Алмалы" алматинского метро, был снят.
Вместе с этим фотографию витража без портрета первого президента опубликовала журналистка Евгения Морозова в Facebook.
Ситуацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе городского метрополитена.
"Картина была демонтирована в связи с тем, что рамка и стекло были разбиты", – говорится в ответе представителей метрополитена Алматы.
Напомним, недавно в Астане демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву с территории Национального университета обороны. В Минобороны подтвердили информацию, напомнив, что учебное заведение было ранее переименовано с "Национального университета обороны имени первого президента РК – Елбасы" на "Национальный университет обороны РК".
"В связи с этим было принято решение переместить и установить памятник первого президента РК, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК", – говорилось в сообщении ведомства.
Также в МО добавили, что памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства.
В конце декабря спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что на повестке дня не стоит вопрос о том, стоит ли убрать имя экс-президента Нурсултана Назарбаева из числа авторов гимна Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056531-portret-nazarbaeva-ubrali-so-stantsii-v-metro-almaty/